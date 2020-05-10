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Трамп призвал писавших статьи про Россию журналистов отказаться от Пулитцера

Трамп призвал писавших статьи про Россию журналистов отказаться от ПулитцераВладимир Путин и Дональд ТрампМихаил Климентьев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп призвал отдельных журналистов отказаться от Пулитцеровской премии, полученной ранее. Так он обратился к авторам статей, в которых говорилось о связях администрации американского лидера с российскими властями и президентом России Владимиром Путиным.

«Когда же эти фейковые журналисты, которые получили необоснованные Пулитцеровские премии за истории о России, России, России и обмане с импичментом, собираются вернуть свои запятнанные награды, чтобы их могли вручить настоящим журналистам, которые все верно понимали и формулировали», — отметил президент США в своем Twitter-аккаунте.

По словам Трампа, он знает имена этих журналистов и готов их предоставить. Ранее американский лидер отмечал, что авторы статей — «жулики», которые все переврали. По его мнению, оргкомитет Пулитцеровской премии «будет опозорен» до тех пор, пока они не заберут награды обратно.

Вероятно, речь идет о премии, присужденной в апреле 2018 года в номинации «Национальные новости». Тогда американские газеты The Washington Post и The New York Times получили Пулитцера за цикл материалов о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году.

В списке статей в том числе указаны несколько про Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по национальной безопасности в Белом доме. Генерал-лейтенант в отставке был обвинен в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время должность посла России в США. Уголовное дело против Флинна о его возможных тайных связях с Россией закрыли только в начале мая 2020 года. Трамп вскоре после этого пообещал наказать всех, кто стоял за судебным процессом.

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По материалам: lenta.ru

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