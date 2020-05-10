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Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Вашингтон угрожает Пекину отказом от выполнения долговых обязательств. Такой, по мнению Белого дома, должна стать расплата КНР за распространение коронавируса и сокрытие сведений о пандемии. В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.

"Раскошелиться по-крупному"

В конце марта сенаторы Марша Блэкберн и Линдси Грэм потребовали наказать Пекин "за сокрытие информации о вспышке в Ухане, которая положила начало кризису здравоохранения планетарного масштаба". По их мнению, следует списать часть американского долга, находящегося в резервах китайского Центробанка. Фактически это означает дефолт по ценным бумагам Минфина США.


"Это уже третья пандемия из Китая. Они приходят с этих грязных рынков, где у них мыши и обезьяны с вирусом, который затем переносится через еду", — заявил Грэм в интервью Fox News. А поэтому, подчеркнул сенатор, "весь мир должен выставить счет за пандемию" и заставить Пекин "раскошелиться по-крупному".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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