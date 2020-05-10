Трубоукладчик для СП-2 прибыл в Германию

Вадим Карасев

Российское трубоукладочное судно "Академик Черский", способное достроить "Северный поток-2", прибыло к берегам Германии и остановилось неподалеку от логистического терминала газопровода (порт Мукран).

Согласно данным сайта по отслеживанию кораблей Vesselfinder, корабль направился к побережью ФРГ из Калининграда. Сейчас он уже бросил якорь.

Еще в прошлом году глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что это судно способно достроить трубопровод, если пройдет некоторую подготовку. Корабль принадлежит "Газпрому".

Проект "Северный поток-2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря от побережья Ленинградской области России до Германии. Партнерами российского "Газпрома" выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, фран

В декабре прошлого года строительство СП-2 остановилось после того, как швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря свои суда, занимавшиеся прокладкой труб. Швейцарцы подчинились санкциям США против СП-2. Перед остановкой строительства проект был завершен на 93,5%. Ранее в США заверили, что американские санкции остановили строительство газопровода на несколько лет.



