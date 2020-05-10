Турцию могут накрыть вторая и третья волны эпидемии коронавируса — эксперт

Лидия Мартынова

Член Научного комитета по борьбе с распространением коронавируса Covid-19 при Министерстве здравоохранения Турции Хасан Тезер предупредил, что в стране возможна третья волна эпидемии, особенно если люди начнут игнорировать меры социального дистанцирования. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает газета BirGün.

Специалист по инфекционным болезням у детей в Университете Гази (Анкара) Хасан Тезер отметил, что, хотя темпы распространения заболевания в Турции стабилизировались и даже демонстрируют определённое снижение в течение последних двух недель, он обеспокоен ростом числа людей на улицах и повсеместным нарушениями мер социального дистанцирования.

«Возможно, по мере того, как цифры становятся лучше, это создаёт ощущение, что всё закончено. Но это ещё не конец, — предупредил Тезер. — Если мы не будем соблюдать правила (карантина), вторая волна (эпидемии) станет неизбежной, и даже третью волну можно будет увидеть».

По его словам, жизненно важно продолжать оставаться дома как можно дольше и уважать социальные дистанции, чтобы «защитить достижения, уже достигнутые в борьбе с коронавирусом». Не исключено, что потребуется вновь ввести более жёсткие правила, и ослабление властями некоторых ограничений не означает возвращения к нормальной жизни, подчеркнул эксперт.

«Мы всё ещё должны носить маски и уделять внимание социальным дистанциям. Мы всё ещё должны дезинфицировать или мыть руки», — сказал он.

Тезер также напомнил, что способ передачи болезни до сих пор не до конца изучен, в том числе риск заражения в плавательных бассейнах и на море, что может стать серьёзной проблемой с приближением летнего сезона.

Как сообщало ИА Newstes, в Турции отменены ограничения на комендантский час для граждан старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и молодых жителей страны в возрасте до 20 лет. В заявлении МВД Турции, распространённом 6 мая говорится, что людям старше 65 лет будет разрешено покидать дома, «оставаясь в нескольких минутах ходьбы» от места своего проживания и с условием обязательного ношения защитных масок, начиная с 10 мая с 11.00 до 15.00 по местному времени каждый день. Дети в возрасте до 14 лет будут допущены на улицы, начиная с 13 мая, в те же часы, а молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет смогут покинуть свои дома, начиная с 15 мая, и также в нескольких минутах ходьбы от домов и в масках, говорится в сообщении ведомства внутренних дел.

В отдельном заявлении турецкое МВД уведомило, что цветочные магазины страны будут осуществлять доставку на дом, несмотря на комендантский час в выходные дни, чтобы отметить День матери в воскресенье, 10 мая.

На этой неделе министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что Турция завершила первый этап борьбы с коронавирусом. По его словам, системе здравоохранения страны удалось взять распространение заболевания под контроль.

По состоянию на вечер 9 мая, в Турции подтверждено более 135 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3689 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.