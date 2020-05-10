Ученый предупредил россиян о другой реальности через месяц

Вадим Карасев

Российский ученый Виктор Зуев предсказал соотечественникам другую реальность через месяц. Со слов руководителя отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, введение масочного режима и обязательное использование защитных перчаток в ряде субъектов РФ положительно скажется на динамике распространения коронавирусной инфекции.

Ученый также считает, что наступление лета тоже будет способствовать снижению заболеваемости. Процитируем:





Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Согласно последним данным, в мире число зараженных COVID-19 превысило 3,8 млн человек. Количество смертей – свыше 265 тысяч, из них 1827 – в России.

Ранее мы публиковали о прогнозе левых консерваторов для России на лето 2020.