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Ученый предупредил россиян о другой реальности через месяц

Ученый предупредил россиян о другой реальности через месяц

Российский ученый Виктор Зуев предсказал соотечественникам другую реальность через месяц. Со слов руководителя отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, введение масочного режима и обязательное использование защитных перчаток в ряде субъектов РФ положительно скажется на динамике распространения коронавирусной инфекции.

Ученый также считает, что наступление лета тоже будет способствовать снижению заболеваемости. Процитируем:


Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Согласно последним данным, в мире число зараженных COVID-19 превысило 3,8 млн человек. Количество смертей – свыше 265 тысяч, из них 1827 – в России.

Ранее мы публиковали о прогнозе левых консерваторов для России на лето 2020.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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