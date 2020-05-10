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Украина поставила на поражение «Северного потока-2»

Украина поставила на поражение «Северного потока-2»Фото: Антон Ваганов / Reuters

Украина может с определенным оптимизмом говорить о том, что «Северный поток-2» не будет освобожден от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, заявил в интервью «Радио Свобода» украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Он ставит на поражение проекта в попытке получить исключение из-под законодательства ЕС из-за шагов, которые предпринимают украинские дипломаты совместно с «Нафтогазом» и своими партнерами. «Решение ожидается к концу мая этого года. То есть нам осталось ждать не так долго», — добавил посол.

Получение «Северным потоком-2» такого разрешения будет «чрезвычайно невыгодно» для Киева и угрожает чувствительным ударом по другим поставщикам энергоносителей, отметил Мельник.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор «Северного потока-2», в январе этого года направила в Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) заявку с просьбой вывести ее из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, согласно которой все правила европейского законодательства (в частности, доступ третьих сторон к мощностям газопровода) должны применяться и к морским газопроводам из третьих стран. Решение по заявке будет принято к 24 мая, уточнял представитель BNA в беседе с «Праймом». Он также отмечал, что вердикт может быть пересмотрен в судебном порядке.

Строительство «Северного потока-2» в данный момент приостановлено из-за санкций США в отношении партнеров «Газпрома» по проекту. Москва заявляла, что газопровод будет достроен Россией самостоятельно.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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