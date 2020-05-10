Украинская полиция начала перепись евреев

Влада Некрасова

В Ивано-Франковской области Украины местная полиция решила устроить перепись евреев — с телефонами и адресами.

Первым забил тревогу депутат Верховной Рады, президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко.

«Дорогие друзья! На Ивано-Франковщине полиция решила устроить перепись евреев — с телефонами и адресами. Прям как в 1941 году», — написал он на своей странице в «Фейсбуке».

Журавко процитировал главу Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского:

«Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции обратился к главе еврейской общины города Коломыи Якову Залищикеру и сообщил, что департамент занимается борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями. И что, видимо, для борьбы с еврейской транснациональной преступной группировкой община должна выдать полиции «копию устава, список членов общины с адресами и мобильными телефонами, список студентов еврейской национальности в вузах Коломыи».

Глава местной еврейской общины ответил полиции о том, что копия устава есть в государственном реестре, а список и телефоны членов правоохранителям выдавать не положено, поскольку религиозные общины отделены от государства.