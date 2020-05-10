Украинский поэт: 75 лет спустя фашист снова входит в украинскую хату

Анастасия Иванова

75 лет спустя после Дня Победы оккупанты снова хозяйничают на Украине, пишет в Facebook украинский поэт Ян Таксюр, сын ветерана Великой Отечественной войны.

«В моей памяти День Победы связан с отцом. Он не любил рассказывать о войне. Хотя рассказать было о чем. Гибель корабля. Плен. Побег. Переход через линию фронта. Отец, по-моему, совершенно искренно не понимал, что в этом особенного. Жил, как все. Делал, как все. Хоронил убитых товарищей, лежал контуженный под землей. Но так было со всеми. С миллионами людей его поколения. Он закончил войну в Кёнигсберге, в звании сержанта. Когда я думаю о победителях, мне представляются не генералы у карты военных действий, не маршалы на белых лошадях, а тысячи и тысячи простых солдат и сержантов. Это они вытерпели. Они перетащили на своих усталых, взмокших от пота плечах кровавую муку войны. Это они победители. И среди них был мой отец. И когда сегодня кто-то пытается унизить их Победу, оскорбить их труд и подвиг, мне больно. И хочется защитить победителей. Защитить отца. Как в детстве он защищал меня», — говорит Таксюр.

Украинский поэт вспоминает, что его отец любил песню Марка Бернеса «Враги сожгли родную хату»:

»»Сгубили всю его семью«. В судьбе солдата из песни и в судьбе моего отца было немало общего. Сегодня, спустя семьдесят пять лет, фашист снова входит в украинскую хату, в наши дома и наши сердца. Он пытается отобрать у нас наших детей. Научить их тому, что деньги и комфорт важнее верности, любви, Родины. И чтобы превратить нас в послушное «европейское стадо«, свободно курящее марихуану и весело взирающее на парады извращенцев, этому врагу нужно лишить нас святого. Отобрать у нас нашу Победу. «Немцы — культурная нация. Зачем было напрягаться? Жили бы сейчас в Европе, живые и сытые…« «Ви служили не Батьківщині, а Сталіну і КДБ. Справжні герої під прапором Бандери воювали за незалежну державу…«. Безумные и страшные речи слышатся ныне на нашей земле. Их нагло и безнаказанно бросают в сморщенные лица последних солдат Победы. В их слезящиеся глаза. И они смотрят, не мигая, и молчат. Потому что они свой долг выполнили. Они защитили Родину. Теперь долг за нами, их детьми. Защитить их Победу. От неправды. Мы не должны молчать, когда нанятые или просто одураченные писаки бросают мертвым и живым солдатам: «Вы не победители, а колесики и винтики преступного режима». Лжете, подлецы! Мой отец — победитель. И его погибший брат. И три погибших брата моей матери. И миллионы солдат».

«Говорят, умрут ветераны и некому будет праздновать День Победы. И это ложь. Нам всегда нужен будет День Победы. Как символ победы над страхом, над шкурничеством, как память о миллионах сумевших «отдать жизнь за други своя». И я верю, когда придет самый главный день, когда все народы предстанут перед Милостивым Судьей, они, наши победители, честно принявшие свой солдатский крест, пережившие и простившие неблагодарность потомков, будут оправданы. А за свою великую скорбь и свой подвиг примут славу не от человеков, но от Бога. Славу и вечную память», — говорит Ян Таксюр.

Артур Приймак

Все публикации автора