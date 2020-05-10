«Утомлённые шлюхами»: видеорецензия на новый фильм про войну взорвала Сеть

Лидия Мартынова

Видеорецензия блогера Евгения Баженова (псевдоним Badcomedian) на фильм «На Париж», снятый при поддержке Минкультуры РФ и Российского военно-исторического общества, взорвала интернет. Менее чем за сутки — более 3 млн просмотров, свыше 65 тысяч комментариев.

Съёмки ленты проходили два года назад в Калининградской области. Как уверял тогда новоявленный режиссёр Сергей Саркисов, входящий в список «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием $ 800 млн, фильм основан «на реальных исторических событиях». Автор позиционировал картину как «приключенческую комедию, посвящённую Победе, дружбе и любви». По сценарию, советские фронтовики во главе с офицером, которого сыграл Дмитрий Певцов, сразу после 9 мая решают поехать в Париж.

Как выясняется, фронтовики отправились в Париж, чтобы попасть в бордель, и всю дорогу до французской столицы троица пьянствует. Надо ли говорить, что фильм изобилует обнажёнкой и грязной лексикой. Когда героя Певцова задерживает контрразведка за неподобающее поведение, то офицер (Певцов) говорит: «Сколько вам еще борделей надо прочесать».

Кроме смакования известного западного фейка о том, что советские воины лишь пьянствовали и прелюбодействовали (что не насиловали — за это отдельное спасибо режиссёру-миллиардеру), в фильме есть мифы, которые могут вызвать политические последствия. По мнению Баженова, режиссёр на полном серьёзе вносит идею, что участники французского Сопротивления, выражаясь словами героя Певцова, «сначала немцам ж*пу лизали, а потом сразу участниками (Сопротивления) стали».

«И ладно бы, если перед зрителем лепили образ отрицательного персонажа, вроде главного героя фильма „Грязь“ или „Лицо со шрамом“. Герой фильма — это положительный образ. При этом шовинизм и остальные „геройства“ проецируют на настоящего человека», — комментирует видеоблогер.





Под видеорецензией интернет-пользователи не сдерживали своих эмоций. Вот лишь некоторые комментарии:

«Всё как обычно. Дегенераты на бюджетные деньги сняли очередной мразотный фильм. Про день победы бухача и шлюх. И никого ничего не смутило. Автор фильма, миллиардер Сергей Саркисов: „Сложно ли было получить деньги у минкульта? Вы знаете, нет. Написали и получили. В следующий раз ещё раз обратимся“. Водевиль, мля».

«Последнее время часто слушаю реальные истории фронтовиков на канале „Чтобы помнили“. Проникся, понял атмосферу войны, как там было на самом деле. И скажу вам, что такое кино — это оскорбление ратного и трудового подвигов нашего народа».

«Таким фильмом опошлили память о героических людях, благодаря самоотверженности которых мы живём. Превратили великую Победу в пошлый анекдот».

«Очень жаль, что хорошие, когда-то всеми любимые актёры осознанно снимаются в этом дерьме».

«На финальных кадрах, после увиденного г*вна, расплакалась. Ну как же так можно. И как можно было состоявшимся, известным, не бедствующим актерам в этом сняться. Позорище».

Редакция ИА Newstes дополняет к вышеописанной картине такой штрих. Киношники, сняв сцены в пос. Железнодорожном Калининградской области, не удосужились замазать надпись на стене старого немецкого сарая «Berlin bleibt deutsch» («Берлин остаётся немецким»). В итоге провокационный слоган провисел несколько месяцев, олицетворяя мягкую силу Германии в Калининградской области, бывшей германской провинции.