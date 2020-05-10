В Белом доме предположили, когда безработица в США достигнет дна

Лидия Мартынова

Уровень безработицы в Соединенных Штатах на фоне пандемии коронавируса приблизится ко дну в мае-июне и составит свыше 20%. Об этом сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на заявление экономического советника Белого дома Кевина Хассетта.

"Да, это примерно то, что мы ожидаем. Я рассчитываю, что это будет более 20%, к сожалению", – отметил он в эфире телеканала CBS, комментируя соответствующий вопрос.

Сведения по безработице в США за апрель, размещенные 8 мая, показали, что она обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% с мартовских 4,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона.

министерстве труда США представляют ежемесячную статистику по уровню безработицы в стране с 1948 года. До этого ведомство размещало лишь ежегодные данные. Согласно им, в 1933 году, во время Великой депрессии, безработица в США достигла абсолютного максимума в 24,9%. Если ориентироваться на ежемесячные данные ведомства с 1948 года, то максимальный уровень безработицы в стране был отмечен в ноябре и декабре 1982 года – 10,8%.

Однако в Национальном бюро экономических исследований (NBER) опубликовали ежемесячную статистику с 1929 года, и, по его данным, на отметках 14-15% безработица в США находилась в мае-июле 1940 года, а в мае 1933 года она была 25,6%.

Минтруда дает ежемесячную статистику по числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики с 1939 года, и предыдущий рекорд снижения зарегистрирован в сентябре 1945 года. Тогда было зафиксировано падение показателя на 1,959 миллиона рабочих мест.

В ведомстве добавили, что почасовая заработная плата в США в апреле выросла на 7,9% в годовом выражении и составила 30,01 доллара. В месячном выражении она увеличилась на 1,34 доллара.

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