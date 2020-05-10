Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Facebook объяснили удаление фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

В Facebook объяснили удаление фотографии со Знаменем Победы над РейхстагомФото: Wikipedia

В Facebook объяснили удаление фотографии, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По словам собеседника агентства, это произошло из-за ошибки автоматизированного инструмента для выявления нарушений. «Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — сообщили в компании, уточнив, что сейчас инструмент работает исправно.

В Facebook также уточнили, что из-за пандемии компания отправила домой команды, которые занимаются проверкой контента. Поэтому сейчас компания больше полагается на автоматизированные системы обнаружения и удаления контента, который нарушает нормы сообщества.

Ранее пользователи Facebook пожаловались, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом. По данным пользователей, нейросеть блокировала публикации поскольку они «нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций».

«Знамя Победы над Рейхстагом» — наименование постановочных фотографий из серии снимков советского военного корреспондента Е. А. Халдея, сделанных на крыше здания полуразрушенного нацистского парламента. На снимках были запечатлены бойцы 8-й гвардейской армии: Алексей Ковалёв, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Одна против полиции: вдова разбившегося баскетболиста Коби Брайанта судится из-за спекуляций снимками с места крушения
Одна против полиции: вдова разбившегося баскетболиста Коби Брайанта
Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с нацистами
Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с
Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса
Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса
Результат должен быть. Зеленский поделился ожиданиями от Саакашвили
Результат должен быть. Зеленский поделился ожиданиями от Саакашвили
Медики России записали коллективное поздравление ветеранам
Медики России записали коллективное поздравление ветеранам
Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой
Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой
Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек
Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре
В Facebook объяснили удаление фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом
В Facebook объяснили удаление фотографии со Знаменем Победы над
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
В России стартовала акция "Свет Победы"
В России стартовала акция "Свет Победы"
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве

Топ на сегодня

Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок

Еще по теме

СМИ сообщили о блокировке в Facebook фото знамени Победы над рейхстагом
Бывшая львовянка развернула на Олимпиаде красное знамя Победы (ФОТО)
Facebook обещает удалять меньше публикаций после спора из-за фото вьетнамской войны
В работе социальная сеть Facebook и Инстаграм произошел масштабный сбой