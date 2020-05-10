Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19

В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19
В Греции никто не умер от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтвержден 2716 случай инфицирования, сообщил на брифинге в воскресенье в министерстве здравоохранения эпидемиолог, представитель ВВС Димитрис Хатзигеоргиу.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 30 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 87 пациентов.

За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего от COVID-19 в Греции скончались 151 человек, сообщил Хатзигеоргиу.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Татьяна Васильева пошла на поправку
Татьяна Васильева пошла на поправку
Безработица в США достигнет дна в мае-июне, считает советник Белого дома
Безработица в США достигнет дна в мае-июне, считает советник Белого
Названы способы заработать во время пандемии коронавируса
Названы способы заработать во время пандемии коронавируса
Трамп призвал писавших статьи про Россию журналистов отказаться от Пулитцера
Трамп призвал писавших статьи про Россию журналистов отказаться от
В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19
В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19
«Никола Тесла не был хорватом»: глава МИД Сербии направил ЕС ноту протеста
«Никола Тесла не был хорватом»: глава МИД Сербии направил ЕС ноту
Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней
Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней
Пираты в Гвинейском заливе взяли в плен россиян
Пираты в Гвинейском заливе взяли в плен россиян
Вычислен возможный нулевой пациент с коронавирусом в Великобритании
Вычислен возможный нулевой пациент с коронавирусом в Великобритании
Звездный Instagram: масочный режим в каменных джунглях и прелести загородной жизни
Звездный Instagram: масочный режим в каменных джунглях и прелести
Иран заявил о готовности к переговорам с США по обмену заключенными
Иран заявил о готовности к переговорам с США по обмену заключенными
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом

Топ на сегодня

Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Познер оценил отношение Лукашенко к пандемии фразой «ни в какие ворота не лезет»
Познер оценил отношение Лукашенко к пандемии фразой «ни в какие
Раздумывают. В ЕС назвали примерную дату открытия границ
Раздумывают. В ЕС назвали примерную дату открытия границ
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы

Еще по теме

В Италии сокращается число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии
Из больницы в Коммунарке выписали 25 выздоровевших от COVID-19
За сутки в России выявили еще 10 581 случай COVID-19
В Италии снизилось число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии