В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19

Анастасия Иванова

В Греции никто не умер от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтвержден 2716 случай инфицирования, сообщил на брифинге в воскресенье в министерстве здравоохранения эпидемиолог, представитель ВВС Димитрис Хатзигеоргиу.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 30 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 87 пациентов.

За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего от COVID-19 в Греции скончались 151 человек, сообщил Хатзигеоргиу.

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