В Южной Корее выявили рекордное количество зараженных COVID-19 за месяц

Вадим Карасев

Фото: Lee Jin-man / АР

За прошедшие сутки в Южной Корее было выявлено 34 новых случаев заражения коронавирусом — это рекордное число за последний месяц. 12 апреля было зафиксировано 32 случая инфицирования, после этого распространение эпидемии замедлялось с каждым днем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медицинские власти страны.

По предварительным данным, такой резкий рост выявленных случаев связан с молодым человеком, который в ночь с 1 на 2 мая, проигнорировав подозрение на наличие инфекции, посетил несколько ночных клубов в районе Итэвон в Сеуле, где контактировал с большим количеством людей.

Для предотвращения распространения вируса и новой вспышки эпидемии власти распорядились найти посетителей тех заведений — порядка 1,5 тысячи человек. Они все будут проверены на наличие инфекции.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего на территории Южной Кореи было зарегистрировано 10 874 случая заражения COVID-19, 256 носителей инфекции умерли, а 9 610 пациентов с таким диагнозом вылечились.

Ранее власти Южной Кореи назвали ночные клубы новым рассадником коронавируса. По их словам, эти заведения — прямая угроза для возникновения второй волны эпидемии.