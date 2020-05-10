Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Кубани режим самоизоляции продлён до субботы, 23 мая

В Кубани режим самоизоляции продлён до субботы, 23 мая

В Кубани режим самоизоляции продлён до субботы, 23 мая

Власти Кубани продлили режим самоизоляции до 23 мая, заявил сегодня, 10 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после заседания краевого оперштаба.

На заседании было принято решение ни послаблять, ни ужесточать ограничительные меры. Главврач краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов и вовсе предложил продлить карантин до 15 июня, заморозив при этом курортный сезон.

По словам губернатора, принятое решение продиктовано желанием «не обнулить те результаты, которые были за это время достигнуты».

«Первичны здесь человеческая жизнь и здоровье, — прокомментировал Кондратьев. — Как только мы снимем карантин, на Кубань устремятся потоки приезжих, прежде всего — в приморские города».

ИА Newstes напоминает, что Краснодарский край занимает 7-е место среди российских регионов по количеству инфицированных и 6-е по числу умерших от коронавируса. Всего на 10 мая на Кубани вирус подтвержден у 1 929 граждан. 22 пациента скончались, 628 выздоровели.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В «Бессмертном полку» не узнали Генриха Гиммлера и записали в герои войны
В «Бессмертном полку» не узнали Генриха Гиммлера и записали в герои
В Сербии оппозиционные депутаты объявили голодовку перед парламентом
В Сербии оппозиционные депутаты объявили голодовку перед парламентом
В Кубани режим самоизоляции продлён до субботы, 23 мая
В Кубани режим самоизоляции продлён до субботы, 23 мая
Бузову затравили в сети за фотосессию в военной форме
Бузову затравили в сети за фотосессию в военной форме
Лунный день сегодня 10 мая 2020 года
Лунный день сегодня 10 мая 2020 года
Китай уличили в усилении военной мощи во время пандемии коронавируса
Китай уличили в усилении военной мощи во время пандемии коронавируса
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Посольство США в России заявило, что Уилану не дают звонить близким
Посольство США в России заявило, что Уилану не дают звонить близким
Ближний Восток, полосатые платья, кислотные футболки: смотрим новые лукбуки
Ближний Восток, полосатые платья, кислотные футболки: смотрим новые
Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу
Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу
Эстония первой получит от японцев потенциальный препарат от коронавируса
Эстония первой получит от японцев потенциальный препарат
Путин о национальной идее россиян: Патриотизм, но не затхлый
Путин о национальной идее россиян: Патриотизм, но не затхлый

Топ на сегодня

Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Познер оценил отношение Лукашенко к пандемии фразой «ни в какие ворота не лезет»
Познер оценил отношение Лукашенко к пандемии фразой «ни в какие
Раздумывают. В ЕС назвали примерную дату открытия границ
Раздумывают. В ЕС назвали примерную дату открытия границ
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке

Еще по теме

Вениамин Кондратьев частично продлил карантин на Кубани
Кондратьев призвал граждан Кубани принять участие в акции «Елки желаний»
Продукцию под брендом «Сделано на Кубани» представили в магазинах Сочи
При крушении самолета Ан-26 в Сирии погибли три военнослужащих с Кубани