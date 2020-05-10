В Кубани режим самоизоляции продлён до субботы, 23 мая

Лидия Мартынова

Власти Кубани продлили режим самоизоляции до 23 мая, заявил сегодня, 10 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после заседания краевого оперштаба.

На заседании было принято решение ни послаблять, ни ужесточать ограничительные меры. Главврач краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов и вовсе предложил продлить карантин до 15 июня, заморозив при этом курортный сезон.

По словам губернатора, принятое решение продиктовано желанием «не обнулить те результаты, которые были за это время достигнуты».

«Первичны здесь человеческая жизнь и здоровье, — прокомментировал Кондратьев. — Как только мы снимем карантин, на Кубань устремятся потоки приезжих, прежде всего — в приморские города».

ИА Newstes напоминает, что Краснодарский край занимает 7-е место среди российских регионов по количеству инфицированных и 6-е по числу умерших от коронавируса. Всего на 10 мая на Кубани вирус подтвержден у 1 929 граждан. 22 пациента скончались, 628 выздоровели.