В Латвии выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

Алексей Вольцев

Девять новых случаев заражения COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в Латвии, всего в стране инфекция диагностирована у 939 человек, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

"За сутки было проведено 1024 теста. Инфекция была выявлена у 9 человек. С начала распространения вируса в Латвии сделано 76 592 тестов на COVID-19, общее число заболевших составило 939", - сказано в сообщении.