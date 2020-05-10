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В Латвии выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

В Латвии выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
Девять новых случаев заражения COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в Латвии, всего в стране инфекция диагностирована у 939 человек, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

"За сутки было проведено 1024 теста. Инфекция была выявлена у 9 человек. С начала распространения вируса в Латвии сделано 76 592 тестов на COVID-19, общее число заболевших составило 939", - сказано в сообщении.

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По материалам: ria.ru

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