В Махачкале с минаретов мечетей звучит «Священная война»

Алексей Вольцев

Мусульмане Дагестана отмечают День Победы не совсем обычным для себя образом. Сегодня, 9 мая, в 75-летнюю годовщину разгрома нацистской Германии, с минаретов мечетей Махачкалы звучит «Священная война».

На видео — мечеть имени Патимат аль-Захра на улице Агасиева в Советском районе Махачкалы.





Духовное управление мусульман Дагестана (ДУМД) сочло нужным внести уточнение.

«Ни муфтият Дагестана, ни администрации мечетей не имеют никакого отношения к включённой музыке. Песни звучали из рупоров МЧС республики, которые были установлены на минаретах по просьбе министерства с целью оповещения о чрезвычайных ситуациях, ради блага населения», — говорится в заявлении ДУМД.

Артур Приймак

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