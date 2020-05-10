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В Польше обнаружен памятник, где красноармейцев приравняли к фашистам

В Польше обнаружен памятник, где красноармейцев приравняли к фашистам

В польском городе Лосице, расположенном на границе с Белоруссией, обнаружен памятник гражданам Польши, погибшим во Вторую мировую войну «от рук немецких и советских оккупантов».

О таком извращённом восприятии исторической правды сообщил сегодня, 10 мая, польский общественник с русскими корнями Мариуш Ничипорук. Накануне на востоке Польши он с единомышленниками провёл рейд по памятным местам, связанным с увековечиванием подвига советских и польских солдат, отдавших жизнь в борьбе немецко-фашистскими захватчиками. В Лосице, в котором проживает порядка 7 тыс. человек, он посетил обелиск погибшим польским партизанам.

«Не удивляясь тому, что давно нет на памятнике латунной звезды, которая пропала пару лет назад, присмотрелся к новой табличке, вставленной в место старой. Читаю текст и здесь меня словно пронзает штык, — цитирует Ничипорука портал „НьюсБалт“. — Новая табличка в „память польских граждан, погибших от рук немецких и советских оккупантов в годы Второй мировой войны“. С трудом принимая новую реальность, решаем не оставлять цветов и лампад под такой надписью. Благо, дети не вникли в суть».

Сегодня же Минобороны России обнародовало хронологию актов вандализма в отношении памятников советским солдатам на территории Польши в 2020 году. С начала года было осквернено семь захоронений советских солдат, совершено два факта незаконного демонтажа памятников и один акт вандализма в отношении памятника. Вот конкретный список преступлений:

В ночь с 1 на 2 января в городе Еленя Гура Нижнесилезского воеводства повалены пять надгробных плит на участке с захоронениями советских воинов на коммунальном кладбище.

В городе Стараховице Свенкокшского воеводства в ночь с 16 на 17 января был облит краской памятник на месте захоронения советских воинов.

В городе Гнездо Велькопольского воеводства на участке захоронения советских воинов на городском кладбище на центральном обелиске и прилегающих к нему ступенях краской были нанесены оскорбительные надписи.

В городе Лешно Велькопольского воеводства местными властями был демонтирован памятник Благодарности красной армии.

В городе Велюнь Лодзинского воеводства был демонтирован памятник Советско-польского братства по оружию.

В городе Бродницы Куявско-поморского воеводства памятник на участке с захоронениями советских воинов на приходском кладбище был облит краской и нанесена надпись «Антикомуна».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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