В Польше обнаружен памятник, где красноармейцев приравняли к фашистам
В польском городе Лосице, расположенном на границе с Белоруссией, обнаружен памятник гражданам Польши, погибшим во Вторую мировую войну «от рук немецких и советских оккупантов».
О таком извращённом восприятии исторической правды сообщил сегодня, 10 мая, польский общественник с русскими корнями Мариуш Ничипорук. Накануне на востоке Польши он с единомышленниками провёл рейд по памятным местам, связанным с увековечиванием подвига советских и польских солдат, отдавших жизнь в борьбе немецко-фашистскими захватчиками. В Лосице, в котором проживает порядка 7 тыс. человек, он посетил обелиск погибшим польским партизанам.
Сегодня же Минобороны России обнародовало хронологию актов вандализма в отношении памятников советским солдатам на территории Польши в 2020 году. С начала года было осквернено семь захоронений советских солдат, совершено два факта незаконного демонтажа памятников и один акт вандализма в отношении памятника. Вот конкретный список преступлений:
В ночь с 1 на 2 января в городе Еленя Гура Нижнесилезского воеводства повалены пять надгробных плит на участке с захоронениями советских воинов на коммунальном кладбище.
В городе Стараховице Свенкокшского воеводства в ночь с 16 на 17 января был облит краской памятник на месте захоронения советских воинов.
В городе Гнездо Велькопольского воеводства на участке захоронения советских воинов на городском кладбище на центральном обелиске и прилегающих к нему ступенях краской были нанесены оскорбительные надписи.
В городе Лешно Велькопольского воеводства местными властями был демонтирован памятник Благодарности красной армии.
В городе Велюнь Лодзинского воеводства был демонтирован памятник Советско-польского братства по оружию.
В городе Бродницы Куявско-поморского воеводства памятник на участке с захоронениями советских воинов на приходском кладбище был облит краской и нанесена надпись «Антикомуна».