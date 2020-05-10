В Приднестровье День Победы прошел в режиме ЧП: страна помнит героев

Алексей Вольцев

В Приднестровье отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Чрезвычайное положение, вызванное общемировой пандемией коронавируса, внесло свои коррективы в праздничные мероприятия. Впервые торжества прошли без участия граждан и традиционного военного парада. Официальная часть торжеств будет проведена после отмены режима ЧП, однако сегодня, несмотря на карантин, все населенные пункты украшены праздничной символикой. В республике чествуют всех ветеранов.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский от лица всего народа и руководства республики возложил цветы к Вечному огню на мемориале Славы в центре Тирасполя. Почтить память участников войны на площадь пришли руководители силовых ведомств республики, председатель Верховного совета ПМР Александр Коршунов, глава правительства Александр Мартынов, министры и депутаты, первый президент Приднестровья Игорь Смирнов.

«Героизм советских воинов, их мужество и преданность Родине не были сломлены, как ни старался враг. Поколение победителей — те, кто воевал на передовой и вел партизанскую и подпольную борьбу в тылу врага, — все они герои, навсегда ставшие олицетворением Великой Победы. Мы помним, мы гордимся!» — подчеркнул Вадим Красносельский в поздравлении, адресованном соотечественникам.

С самого утра у дома каждого ветерана Великой Отечественной войны прошел живой концерт. Всем воинам-победителям вручили цветы, приветственные адреса, подарки, в том числе конверт с материальной помощью в размере 5 тысяч рублей (300 долларов), а также юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». В полдень 9 Мая во всех храмах Приднестровья били колокола, а по улицам городов ездили военные машины, украшенные соответствующей атрибутикой, оборудованные звукоусилительной техникой, откуда звучали песни военных лет.

Весь день продолжается акция приднестровских «Волонтёров Победы» под девизом «Позвони ветерану». Активисты общественного движения поздравили по телефону более шестидесяти инвалидов войны 1941−1945 годов.

«Ветераны, вы не забыты, молодые приднестровцы знают о ваших ратных делах и помнят о вас, гордятся вами — в этом основной посыл акции „Позвони ветерану“», — отметил координатор движения Евгений Назаренко.

Завершился праздничный день общереспубликанской акцией «Минута молчания». В 19.00 по всей стране прозвучал метроном. В это время жителям столицы предложили принять участие в изменившей свой формат акции «Бессмертный полк». Люди вышли с портретами своих близких — ветеранов войны на балконы, во дворы частных домов и зажгли свечи памяти.

В соседней Молдавии также мероприятия по случаю годовщины Дня Победы проходят в режиме чрезвычайного положения. Торжества состоятся после снятия карантина, 24 августа, в день начала Ясско-Кишиневской операции, положившей начало освобождению края от фашистской оккупации. Глава государства обратился с поздравительным посланием к соотечественникам.

«9 Мая — праздник Победы, принадлежащий в том числе Молдавии и молдаванам. Более 400 тысяч выходцев из Молдавии воевали с фашистскими захватчиками в рядах Красной армии, движения Сопротивления, в партизанских отрядах, в подполье. Более 100 тысяч молдавских воинов погибли в боях за независимость Родины и освобождение европейских народов от ужасов фашизма. Вечная слава Героям Отечества!» — заявил президент Игорь Додон.

Молдавский лидер и спикер парламента Зинаида Гречаная возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата в Кишиневе и к Вечному огню на мемориале «Вечность».

Позже президент принял участие в церемонии захоронения останков 45 воинов Красной армии на мемориальном комплексе Шерпенского плацдарма. Эти бойцы погибли в 1944 году при освобождении Молдавии от фашизма. Останки солдат были обнаружены поисковиками организаций «Август» и «Русский историко-патриотический клуб» в ходе работ на местах сражений.

«Имена солдат, к сожалению, установить не удалось, но нам доподлинно известно, что они отдали свои жизни за нашу свободу и мирное небо над головой. Отдал дань памяти всем погибшим в Великой Отечественной войне, призвал сограждан помнить о беспримерных подвигах наших предков», — написал Додон на своей странице в соцсети.

Сегодня в Молдавии каждый ветеран получил поздравление, цветы, материальную помощь и юбилейную медаль.

ИА Newstes сообщало, что 9 мая в Молдавии параллельно с Днем Победы с 2018 года отмечают и День Европы. Делегация Европейского союза в Кишиневе пригласила граждан смотреть и слушать организованные по этому случаю образовательные, культурные и интерактивные мероприятия начиная с 5 мая в интернете. Пандемия коронавируса сорвала намеченные массовые мероприятия.

Отдельные программы будут посвящены информированию о сотрудничестве между Европейским союзом и Республикой Молдавия в рамках реализуемых программ соглашения по интеграции. Посол Евросоюза в Кишиневе Петер Михалко отметил, что в День Европы отмечаются ценности, которые лежали в основе формирования Европейского союза.