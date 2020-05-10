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В России упали цены на бензин

В России упали цены на бензинФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В период с 20 по 26 апреля средняя стоимость бензина в России в рознице упала на одну копейку по сравнению с предыдущим периодом, говорится в материалах Росстата.

Цены на Аи-92 и Аи-95 снизились на три копейки, достигнув 42,41 и 45,85 рубля за литр соответственно. Стоимость Аи-98 не изменилась. Дизельное топливо стало дешевле на пять копеек — в среднем 47,75 рубля за литр.

Падение цен отмечается в 19 городах, больше всего в Кирове — на 0,9 процента. При этом в Рязани и Петрозаводске бензин подорожал на 3,2 и 0,2 процента.

Снижение стоимости бензина продолжалось весь апрель. Оно достигло 0,2 процента по сравнению с мартом, однако с начала года топливо все равно подорожало на 0,2 процента.

Ранее стало известно, что с 13 по 19 апреля стоимость Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже упала до такого значения, что с учетом акцизов, выплат в бюджет по демпферу и налогов компании начали продавать бензин себе в убыток.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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