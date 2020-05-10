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В Саратовской области продлили режим самоизоляции

В Саратовской области продлили режим самоизоляции

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Правительство Саратовской области продлило ограничения, введённые в связи с коронавирусом, до 31 мая, рассказал вице-губернатор региона Александр Стрелюхин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С 12 мая продлевается до 31 мая режим повышенной готовности и режим самоизоляции. С 12 мая в полном объёме заработают промышленные предприятия. Открывать дополнительные направления с учётом нынешней ситуации мы не можем», — сказал глава правительства региона.

Стрелюхин добавил, что власти пока не могут разрешить торговлю непродовольственными товарами.

В Саратовской области выявлены 1076 случаев заражения коронавирусом. 16 пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 234 человека. В целом по России за последние сутки в 83 регионах зарегистрировали 11 012 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших по стране достигло 209 688 человек. Выздоровели на данный момент 34 306 человек. Умерли 1 915 человек.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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