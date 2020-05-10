В Сербии оппозиционные депутаты объявили голодовку перед парламентом

Влада Некрасова

Два оппозиционных депутата начали голодовку перед зданием Скупщины (парламента) Сербии в центре Белграда, они обвиняют руководство страны в нацпредательстве и нарушении конституции.

Независимый депутат Миладин Шеварлич объявил в воскресенье голодовку перед входом в здание парламента Сербии. Пожилой парламентарий в национальном костюме требует провести заседание о "нарушении территориальной целостности Сербии и несоблюдении резолюции 1244 Совбеза ООН об урегулировании в Косово и Метохии". Руководство страны во главе с президентом Александром Вучичем он обвиняет в "предательстве национальных интересов".