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В сети нашли карту мира 1922 года и удивились многим несуществующим государствам

В сети нашли карту мира 1922 года и удивились многим несуществующим государствамскриншот Reddit

На Reddit опубликовали карту мира от 1922 года в высоком разрешении, пользователи в комментариях удивились тому, как много изменений произошло с тех пор. Юзеры в том числе заметили, что многие нанесенные на карту государства в настоящее время являются несуществующими. Посмотреть полную версию можно здесь.

Пользователь Mattia_von_Sigmund опубликовал в разделе MapPorn, посвященном изображениям карт в высоком качестве, сделанную в Лондоне карту мира от 1 августа 1922 года. Он отметил, что с таким разрешением можно увеличивать различные континенты и детально изучить все государства, а также торговые пути и города. Этим и занялись участники Reddit.

Некоторые отметили, что тогдашние названия отличаются от нынешних. Так, Гавайи указаны, как Сандвичевы острова. Так их назвал английский мореплаватель Джеймс Кук. Были и те, кто увидел изменения в территориях. На Аравийском полуострове отдельно помечен Хиджаз — территория, которая считается историческим местом возникновения ислама, там находятся священные города мусульман Мекка и Медина. В настоящее время это часть Саудовской Аравии.

Большинство же указали на то, что некоторые государства более не существуют или изменили свой статус — например, Британская Индия. Территория колонии Британской империи к тому времени охватывала территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш и Мьянмы. Юзеры также обратили внимание на то, что Корея в то время была одним государством, Иордании еще не существовало (ее территория тогда входила в Палестину), а Югославия, наоборот, присутствует на карте.

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По материалам: lenta.ru

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