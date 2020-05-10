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В США заявили об орбитальном взрыве с «русским следом»

В США заявили об орбитальном взрыве с «русским следом»

Военно-воздушные силы США заявили о взрыве на космической орбите Земли фрагмента российского разгонного блока «Фрегат-СБ».

Соответствующая запись в «Твиттере» 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США появилась несколько часов назад. По данным американских военных, взорвался топливный бак разгонного блока.

«18-я эскадрилья подтверждает: разрушение бака „Фрегата“ произошло 8 мая между 04:02 и 05:51 по времени UTC», — говорится в сообщении.

При этом, уточняется, что в результате происшествия были отслежены 65 обломков.

ИА Newstes дополняет, что в марте 2020 года году при помощи «Фрегата-СБ» ракета-носитель «Союз-2.1B» вывела на орбиту 34 спутника британской компании OneWeb. От «Роскосмоса» пока не поступало официальных заявлений по поводу актуального сообщения ВВС США.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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