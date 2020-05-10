Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Ухане впервые за долгое время выявили случай заражения коронавирусом

В Ухане впервые за долгое время выявили случай заражения коронавирусом

В Ухане впервые за долгое время выявили случай заражения коронавирусомФото: Andy Wong / AP

В китайском Ухане впервые за долгое время зафиксирован случай заражения коронавирусом. Об этом следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй, содержание которого приводит РИА Новости.

Как уточнили в комитете, зараженный находится в тяжелом состоянии.

Всего за минувшие сутки в Хубэе выявили 17 бессимптомных носителей коронавируса. Сейчас во всей провинции под наблюдением врачей находятся 616 бессимптомных носителей инфекции.

За все время эпидемии в Хубэе было выявлено 68 129 случаев заражения, 50 334 из которых — в Ухане. Всего в провинции выздоровели 63 616 человек, а в городе — 46 464. При этом 4512 жителей региона умерли, из них 3869 жили в Ухане.

Китайские власти не включают в статистику бессимптомных носителей коронавируса. Был ли новый заболевший в Ухане бессимптомным носителем, у которого начали проявляться симптомы COVID-19, не уточняется. Однако указывается, что во всей провинции сейчас только один подтвержденный случай заражения — в Ухане.

Город Ухань стал очагом распространения коронавирусной инфекции. 31 декабря 2019 года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии. 11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. 7 мая Китай понизил уровень эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса во всех регионах.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Илон Маск назвал американца идиотом на русском языке
Илон Маск назвал американца идиотом на русском языке
Родион Нахапетов: «Пиротехник успел выключить газ, чтобы я не сгорел живьем»
Родион Нахапетов: «Пиротехник успел выключить газ, чтобы я не сгорел
Омбудсмен Кузнецова поздравила россиян с Днем Победы
Омбудсмен Кузнецова поздравила россиян с Днем Победы
"Война закончилась не для всех": где гремели бои после Победы
"Война закончилась не для всех": где гремели бои после Победы
В Узбекистане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
В Узбекистане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
В Ухане впервые за долгое время выявили случай заражения коронавирусом
В Ухане впервые за долгое время выявили случай заражения коронавирусом
Стало известно, как Брэд Питт готовится ко дню рождения дочери Шайло
Стало известно, как Брэд Питт готовится ко дню рождения дочери Шайло
Лиза Кудроу поделилась редким фото сына Джулиана в честь его дня рождения
Лиза Кудроу поделилась редким фото сына Джулиана в честь его дня
Ментальный приворот: как влюбить в себя человека силой мысли
Ментальный приворот: как влюбить в себя человека силой мысли
Доктор Мясников сравнил отказ Лукашенко от карантина с групповым сексом
Доктор Мясников сравнил отказ Лукашенко от карантина с групповым
Что смотреть онлайн 10 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 10 мая. Расписание трансляций
Турцию могут накрыть вторая и третья волны эпидемии коронавируса — эксперт
Турцию могут накрыть вторая и третья волны эпидемии коронавируса —

Топ на сегодня

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем Победы
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из
В центре ядерных исследований в Польше произошел пожар
В центре ядерных исследований в Польше произошел пожар

Еще по теме

В Ухане выявили новый случай заражения коронавирусом
В Китае за сутки выявили один ввозной случай COVID-19
В Китае выявили два новых случая заражения коронавирусом
Китай за сутки 11 человек заразились коронавирусом