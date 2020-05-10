В Ухане выявили новый случай заражения коронавирусом

Лидия Мартынова

Новый подтвержденный случай заражения COVID-19 выявлен в городе Ухане, где на протяжении длительного времени не было новых случаев, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Сообщается, что новый подтвержденный случай - пациент, который находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, за минувшие сутки в провинции Хубэй было выявлено 17 новых бессимптомных носителей вируса, один случай был переквалифицирован в подтвержденный.

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