В Узбекистане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

Анастасия Иванова

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 38 и достигло 2387, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В минувшую субботу число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2349, десять пациентов скончались, 1846 выздоровели.