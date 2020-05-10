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В Узбекистане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

В Узбекистане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 38 и достигло 2387, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В минувшую субботу число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2349, десять пациентов скончались, 1846 выздоровели.

# В мире
По материалам: ria.ru

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