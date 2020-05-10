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В Венесуэле нашли колумбийские катера с оружием на борту

В Венесуэле нашли колумбийские катера с оружием на бортуФото: Ricardo Moraes / Reuters

Национальная гвардия Венесуэлы обнаружила у берегов страны три брошенных катера ВМС Колумбии с оружием на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны страны.

«В штате Боливар нашли три заброшенных военных катера модели Boston Wheeler (…) без экипажа, с эмблемой ВМС Колумбии с пулеметами», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что судна обнаружили утром 9 мая во время патрулирования.

О попытке вторжения в Венесуэлу стало известно 3 мая. По словам президента страны Николаса Мадуро, оно было проспонсировано США и Колумбией. Кроме того, он заявил, что колумбийские террористы покушались на его жизнь, а двое задержанных граждан США были сотрудниками личной охраны американского президента Дональда Трампа.

Бывший боец сил специального назначения армии США и действующий глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро заявлял, что 3 мая инициировал операцию по свержению Мадуро. При этом Washington Post со ссылкой на источники утверждает, что атаку американская ЧВК совершила по договору с венесуэльской оппозицией.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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