"Величайшая модель всех времен": как Линда Евангелиста стала звездой и навсегда изменила мир моды

Сегодня, 10 мая, свой день рождения празднует одна из самых известных моделей Линда Евангелиста — ей исполнятся 55 лет. В 90-х она была звездой не только подиума, но и всех модных вечеринок, а ее высказывания становились крылатыми фразами. А вот сейчас Линда избегает светской жизни и редко появляется на публике. О взлетах и падениях супермодели, самых ярких эпизодах ее жизни и том, чем она живет сейчас, и рассказываем сегодня.





Линда Евангелиста

Модель-хамелеон

Линда Евангелиста, бесспорно, является одной из самых универсальных моделей в истории, и едва ли кто-то еще может похвастаться такой частой сменой имиджа: за пять лет она 17 раз меняла цвет волос! Огненно-рыжая бестия, платиновая блондинка с начесом, tomboy с озорными каштановыми вихрами — ей был к лицу любой образ.









Кейт Мосс и Линда Евангелиста









В начале модельного пути именно короткая стрижка принесла Линде успех — расстаться с локонами ей предложил фотограф Питер Линдберг в 1988 году. Риск себя оправдал — прическа "как у Линды" стала хитом в тысячах парикмахерских по всему миру.





Орбе Каналес и Линда Евангелиста

Конечно, мне нравятся мои короткие волосы. Это увеличило мою ставку в четыре раза! Но мне надоело видеть эту стрижку на всех — каждой стюардессе, каждой продавщице и в каждом ресторане,

— говорила Линда.









Но что еще важнее, стрижка стала частью ее фирменного имиджа супермодели: во время расцвета своей карьеры к длинным волосам она так и не вернулась. Они ей были уже совершенно ни к чему — это ведь начинала Евангелиста с рекламы шампуней, а вот потом ее ждали кампании для Yves Saint Laurent, Chanel, Versace, которые стали культовыми. Как, собственно, и ее статус.

















Кристи Тарлингтон, Хелена Кристенсен и Линда Евангелиста

Уже в начале 90-х Линда была одной из самых востребованных моделей — вместе с Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл. Новых суперзвезд подиума нарекли Trinity.





Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл





Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста

Феномен супермоделей закрепился и благодаря музыкальной индустрии — Линда вместе с другими звездами подиума тех лет снялась в клипах Джорджа Майкла. Клип Freedom!, да и сама песня, был настоящим хитом, символом наступления новой эпохи — эпохи 90-х.









Но даже среди лучших из лучших Линда все равно была на шаг впереди — она стала первой моделью, которой стали предлагать невероятные гонорары за то, чтобы она просто присутствовала на каком-то мероприятии. Вставать меньше, чем за 10 тысяч долларов, на самом деле вряд ли приходилось.





Сколько стоит встать с кровати

Эта фраза: "Я не вылезу из постели меньше чем за десять тысяч долларов" — принесла модели и славу, и головную боль.









Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста

В 90-е, когда мир моды был полон брызг шампанского и нарочитой роскоши, слова Линды растиражировали все издания мира. Они стали символом ее успеха, и в то время вряд ли нашлась бы хоть одна девушка, которая не мечтала бы иметь все основания повторить эту дерзкую и даже высокомерную фразу.









В оригинале она звучит как We don't wake up for less than $10,000 a day (более близкий перевод "Мы не просыпаемся меньше, чем за 10 тысяч долларов в день"), и речь в ней не только Линде, но и о Кристи Тарлингтон. В интервью изданию Vogue в 1990 году Евангелиста на вопрос о заработках отметила, что у нее и ее коллеги есть такое выражение.





Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста

Впоследствии, когда вместо шампанского на вечеринках все чаще стали попивать смузи, а роскошь стала какой-то неловкой и неуместной, модели не раз припоминали эти слова, вынуждая принести за них извинения.

Я чувствую, что эти слова будут выгравированы на моем надгробии! Их упоминали каждый раз, когда я давала интервью. Я извинилась за них. Я признала это. Я сказала, что это было правдой. Я сказала, что это была шутка. Жалею ли я об этом? Раньше я сожалела, а теперь уже нет. Я больше ни о чем не жалею. Буду ли я надеяться, что никогда больше не скажу ничего подобного? Да. Могу ли я себе представить, что скажу что-то подобное снова? Надеюсь, нет,

— говорила Линда в интервью все тому же Vogue, но уже в 2001 году.





Сказанная однажды фраза, впрочем, преследует Евангелисту не только стараниями журналистов. Она уже давно стала частью поп-культуры, и модель замечает отсылки к своей реплике не только в мире моды.

Я смотрела фильм "Мистер и миссис Смит", и там герой Брэда Питта говорит, что он не встанет с постели меньше, чем за полмиллиона долларов. Это мои слова! Только теперь речь уже о полумиллионе, и говорит их мужчина,

— с юмором отмечала Линда.





Муза

Среди супермоделей, Линда, пожалуй, одной из первых стала работать с дизайнерами, которые и создадут эту эпоху супермоделей.





Линда Евангелиста и Карл Лагерфельд

С Карлом Лагерфельдом она познакомилась и начала работать еще в 1985 году. Немецкий дизайнер как раз вот уже два года стряхивал пыль и нафталин с твидовых костюмов легендарного, но на тот момент находившегося в глубоком кризисе французского бренда.





Карл Лагерфельд и Линда Евангелиста

Уже скоро Chanel перестанет ассоциироваться с маркой для достопочтенных старушек. Микробикини, кислотно-розовые жакеты и золотые цепи стали униформой для молодых, сексуальных и дерзких. А представлять все это на подиуме будет именно она, Линда Евангелиста, одна из главных любимиц Кайзера.





Нет другой модели в мире, которая была бы так же профессиональна, как она,

— говорил Лагерфельд о Линде.

Впервые в кампании Versace она снялась в 1987 году — еще с длинными волосами. Кстати, бок о бок с ней позировала Кристи Тарлингтон.





Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон в кампании Versace

В 1986 году она познакомилась с фотографом Стивеном Мейзелом, также став его музой: вместе они работали на многих съемках и были не только коллегами, но и весьма близкими друзьями. Мейзел восхищался фотогеничностью Линды.





Линда Евангелиста — фото Стивена МейзелаСтивен Мейзел и Линда Евангелиста

Без нее творческий процесс не ладился. Она невероятно вдохновляла фотографов и стилистов,

— говорил о ней Джон Гальяно.









Грязные истории

Счастливая встреча со скаутом, первый контракт, приглашения на показы — старт модельной карьеры в устах состоявшихся звезд часто звучит идеально. Но Линда не скрывала в своих рассказах и обратную сторону бизнеса, признаваясь, что ей тоже пришлось обжечься на непристойных предложениях. Так, Евангелиста даже хотела бросить модельный бизнес, хотя грезила этой работой с 12 лет.





Линда Евангелиста в детстве

Виной тому неприятный случай, произошедший, когда ей было 16 лет. К тому моменту она уже успела поучаствовать в местном конкурсе Miss Teen Niagara, но успехом дело не увенчалось. Возможно, поэтому она с таким энтузиазмом приняла приглашение японских скаутов приехать в Токио — Линда оказалась единственной отобранной девушкой в своем канадском агентстве. Воодушевление от избранности быстро сошло на нет.





Когда я приехала в Японию, я начала паниковать. Жилье было ужасным, а меня стали спрашивать, могла бы я сняться полностью обнаженной. Канадское посольство помогло мне вернуться домой, а я выкинула все мысли о моделинге из головы,

— вспоминала Линда.





Линда Евангелиста с мамой

Спустя еще год мама все-таки уговорила ее позвонить агенту из Elite, чью визитную карточку она получила еще на том модельном конкурсе. Нехотя Евангелиста согласилась, но и в Нью-Йорке дела не то чтобы пошли в гору.

Поначалу они вроде были мне рады, но все продвигалось довольно медленно. Мне казалось, что все в порядке, я даже получила несколько приглашений и заработала 600 долларов. Но я думаю, что мое агентство было очень расстроено. Они сказали, что я должна попробовать себя в Европе, потому что здесь ничего не получалось,

— рассказывала Евангелиста.





Линда Евангелиста и Синди Кроуфорд

По совету агентства в 1984 году она все-таки переезжает в Париж, но и там, по словам Евангелисты, от нее не были в восторге. Прошло три года, прежде чем она получила приглашение на съемку в Vogue.

Если у вас нет менеджера, который в вас верит, вы ничего не добьетесь,

— отмечала модель.

И все-таки после всех мытарств счастливая встреча случилась — она познакомилась с директором европейского отделения Elite Джеральдом Мари. После этого карьера наконец стала складываться.





Линда Евангелиста с Джеральдом Мари

В 1987 года она вышла за него замуж, но в 1992 году они расстались — Мари хотел детей, ну а Линда, конечно, была не готова покинуть лучшие подиумы мира, едва попав на них.





Личная жизнь

Романы Евангелисты были яркими, красивыми и страстными — все как и положено настоящему идолу своего времени. Она и Кайл Маклахлен были одной из самых красивых пар, которые видели 90-е. Роман с актером начался в конце 1992 года — в новые отношения она погрузилась, едва успев закончить предыдущие. Так будет всегда — от виражей ее романов дух захватывало.





Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен

С Кайлом она познакомилась на фотосессии для универмага Barneys в Нью-Йорке, еще будучи замужней женщиной. Спустя пару недель она расстанется с Мари. Маклахлен на момент знакомства тоже был еще не свободен, но, по его же признанию, все случилось весьма быстро.





Конечно, в первую ночь между нами ничего не было. Было во вторую,

— говорил Кайл об их отношениях: по части острых высказываний он явно не уступал своей новой возлюбленной.





Впоследствии они вместе снимутся еще в нескольких фотопроектах — такую красивую пару журналы, конечно, отпускать не хотели.

Дело дошло до помолвки в 1995 году, и, вполне возможно, дошло бы до свадьбы и рождения детей, но на очередном вираже Кайл и Линда стали разлетаться в стороны. После шести лет отношений они расстались.

















На самом деле я не хотел на ней жениться, не видел смысла, да и отношения уже себя исчерпали,

— вспоминал он в интервью Daily Mail.

Впрочем, слова эти, возможно, проросли на хорошо удобренной обидой почве. Ведь расставались они уже после того, как в прессу попали фотографии, на которых Линда целуется со звездой сборной Франции по футболу и вратарем "Манчестер Юнайтед" Фабьеном Бартезом.





Линда Евангелиста и Фабьен Бартез

Но и эти отношения не принесли модели счастья — на шестом месяце беременности у Евангелисты случился выкидыш, и в 2000 году с вратарем она рассталась. На следующий год они попытались восстановить отношения, но и эта попытка успехом не увенчалась.

А вот скандалы не закончились. В октябре 2006 года Линде все-таки удалось стать матерью — у нее родился сын Августин Джеймс.





Линда Евангелиста с сыном

Имя отца модель скрывала, и вскоре выяснилось, что дело не в суевериях из-за прошлых неудач на личном фронте. В 2011 году стало известно, что отцом ребенка является миллиардер и владелец Kering Франсуа-Анри Пино, на тот момент уже являющийся мужем Сальмы Хайек.









Роман между ним и Линдой случился на рубеже 2005 и 2006 годов и продлился около года, а после он все-таки предпочел жениться на Сальме: помолвка состоялась в марте 2007 года.

Личного счастья опять не вышло, но на этот раз Евангелиста отвоевала хотя бы финансовую компенсацию — через суд добилась алиментов. В иске указывалась сумма в 46 тысяч долларов в месяц, но в итоге пара договорилась во внесудебном порядке.





Что сейчас

В последние годы мир моды ностальгировал по эпохе супермоделей. Дизайнеры активно приглашали звезд подиума 90-х в свои показы, Донателла Версаче собрала на своем показе всех муз своего брата. Всех, кроме Линды Евангелисты. Официально причину отсутствия никак не комментировали, но все посчитали, что дело в потерянной форме. Когда в Милане шел показ, папарацци застали модель в Нью-Йорке — в бесформенном черном пальто, скрывающей слегка распухшее лицо за шарфом и бейсболкой.





Клаудия Шиффер, Донателла Версаче, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хелена Кристенсен

Сегодня модель нечасто показывается на публике и не посещает светских мероприятий. Последняя ее заметная работа датируется 2016 годом — тогда она вместе с Тарлингтон и Кэмпбелл снялась в кампании, посвященной защите слонов.





Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста и Наоми Кэмпбелл

В 2014 году она появилась в кампании Moschino — снимал ее Стивен Мейзел. В то же время она появилась и на нескольких обложках Vogue — в итальянском издании она, кстати, по-прежнему удерживает рекорд по количеству обложек.





Я получала письма от читателей, которые спрашивали, что будет с журналом, если Линда заболеет. Потому что все крутилось вокруг Линды Евангелисты,

— вспоминала о модели главный редактор итальянского Vogue Франка Соццани.









Однако фотографии папарацци, которые попадали в прессу после ухода Линды из бизнеса, уже не были столь идеальны. Поклонники отмечали, что изменились и внешность, и фигура бывшей супермодели. К слову, с легкой полнотой она боролась и в молодости. В начале карьеры к Линде относились скептически, потому что она не соответствовала идеальным параметрам и весила порядка 60 килограммов.





Наталья Водянова и Линда Евангелиста









Ирина Шейк и Линда Евангелиста

Сегодня в свет софитов Евангелиста не рвется: ни для того, чтобы самой блистать в них, ни для того, чтобы рассказывать о былых временах. Новостями она делится в своем инстаграме, где за супермоделью следят 755 тысяч подписчиков.









Она проводит время с сыном дома, ходит с ним на спортивные состязания, наслаждается прогулками на природе и поддерживает благотворительные организации, в том числе фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом и движения за права ЛГБТ. Кроме того, в 2016 году Линда стала креативным директором и вице-президентом бренда Erasa Skin Care.





















Но свет ее звезды был таким ярким, что продолжает сиять, когда сама Линда давно ушла в тень. В 2008 году зрители канала CBS выбрали ее величайшей моделью всех времен, а модные редакторы и журналисты до сих пор вспоминают ее, считая непревзойденной.

















Из всех супермоделей именно благодаря Линде эта работа обрела художественную форму, стала ближе к искусству, благодаря ей выросли гонорары, благодаря ей к концу восьмидесятых мир топ-моделей стал таким же прибыльным, гламурным и окутанный загадкой, как мир голливудских звезд,

— писали о Линде в The Evening Standard. И это, пожалуй, лучше всего выражает масштаб ее влияния на индустрию моды и то, какой мы видим ее сейчас.





Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд