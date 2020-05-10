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Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем Победы. В 2020 году мир отмечает 75-ю годовщину победы над фашизмом. В своем праздничном обращении Путин пообещал, что у России обязательно будет достойный праздник в честь столь важной даты.


Владимир Путин пообещал, что в честь 75-летия Победы в России будет и марш "Бессмертного полка", и Парад Победы. Напоминаем, что проведению всех этих праздничных мероприятий 9 мая 2020 года помешал режим самоизоляции, действующий на всей территории России в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

Утром 9 мая президент Владимир Путин традиционно возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Министру обороны РФ Сергею Шойгу президент поручил выразил благодарность всему летному составу и сотрудникам наземных служб, кто принимал участие в проведении и организации воздушного парада в столице и городах России.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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