Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем Победы. В 2020 году мир отмечает 75-ю годовщину победы над фашизмом. В своем праздничном обращении Путин пообещал, что у России обязательно будет достойный праздник в честь столь важной даты.





Владимир Путин пообещал, что в честь 75-летия Победы в России будет и марш "Бессмертного полка", и Парад Победы. Напоминаем, что проведению всех этих праздничных мероприятий 9 мая 2020 года помешал режим самоизоляции, действующий на всей территории России в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

Утром 9 мая президент Владимир Путин традиционно возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Министру обороны РФ Сергею Шойгу президент поручил выразил благодарность всему летному составу и сотрудникам наземных служб, кто принимал участие в проведении и организации воздушного парада в столице и городах России.