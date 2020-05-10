Власти Новой Зеландии разрешили возобновить кинопроизводство

Влада Некрасова

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СМИ узнали, что правительство Новой Зеландии одобрило возобновление кинопроизводства в стране,Deadline. До того, из-за глобальной пандемии коронавируса, многие теле - и кинокомпании приостановили работу над своими проектами.

По информации издания, новозеландская кинокомиссия подтвердила, что сейчас в стране снимать "безопасно". Поэтому потенциально в ближайшее время приступить к съемкам смогут шоураннеры сериала "Властелин колец" и режиссер Джеймс Кэмерон, который готовит сиквел "Аватара".

До этого Кэмерон вместе с продюсером Джоном Ландау работал над визуальными эффектами фильма в Калифорнии, находясь в самоизоляции. Пока неизвестно, когда они вернутся в Новую Зеландию вместе с остальной командой.

Создатели многосерийного фильма Amazon, основанного на франшизе "Властелин колец", отправили домой сотни актеров и съемочную группу еще в середине марта.

Как сообщает Deadline, режиссер Хуан Антонио Байона не успел отснять первые два эпизода. После их выхода планировалась сделать перерыв на несколько месяцев. Сейчас непонятно, вернется ли команда "Властелина колец" в Новую Зеландию, чтобы завершать работу.