Власти РФ выделили бизнесу свыше 80 миллиардов рублей на субсидии
Сегодня, 12:21 Лидия Мартынова
Исполняющий обязанности председателя правительства России Андрей Белоусов распорядился выделить из резервного фонда почти 81,2 миллиарда рублей на субсидии малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от COVID-19. С документом можно ознакомиться на сайте кабмина.
"Выделить Казначейству России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 81 180 000 тысячи рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", – говорится в документе.
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По материалам: ria.ru