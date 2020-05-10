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Власти РФ выделили бизнесу свыше 80 миллиардов рублей на субсидии

Власти РФ выделили бизнесу свыше 80 миллиардов рублей на субсидии
Исполняющий обязанности председателя правительства России Андрей Белоусов распорядился выделить из резервного фонда почти 81,2 миллиарда рублей на субсидии малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от COVID-19. С документом можно ознакомиться на сайте кабмина.

"Выделить Казначейству России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 81 180 000 тысячи рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", – говорится в документе.

Ранее радио Sputnik сообщало, что товарооборот онлайн-торговли в Москве увеличился на 38% в марте.

# Россия
По материалам: ria.ru

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