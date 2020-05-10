Власти Ставрополя заявили об отсутствии оснований для отмены ограничений по коронавирусу

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Динамика заболеваемости коронавирусом в Ставропольском крае не даёт оснований для отмены ограничений, их перечень не будет меняться как минимум неделю. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона, передаёт РИА «Новости».

«В настоящее время динамика заболеваемости COVID-19 на Ставрополье не даёт оснований для отмены ограничений. Их основной перечень не будет меняться минимум неделю», — приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Владимирова.

Кроме того, с 18 мая в регионе планируется ввести масочный режим. До этого времени всем жителям рекомендуется носить лицевые защитные маски. Эти нормы будут закреплены в постановлении губернатора, которое будет подписано и опубликовано в ближайшее время.

По информации властей, общее число случаев заражения коронавирусом в Ставропольском крае достигло 1050, за сутки увеличившись на 38, выздоровели 289 человек, 20 умерли. В целом по России за последние сутки зарегистрировали 11 012 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших по стране достигло 209 688 человек. Суточный рост составил 5,5 процента, что является самым низким показателем с начала вспышки инфекции.