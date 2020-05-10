"Война закончилась не для всех": где гремели бои после Победы

Анастасия Иванова

Сигнал к наступлению

Ликвидация миллионной группировки вермахта, ожесточенное сражение за Прагу и полное освобождение Чехословакии от нацистов — Пражская наступательная операция завершила Великую Отечественную войну. Красная армия за неделю прошла с боями сотни километров, подавила последние очаги сопротивления гитлеровцев и отрезала им отход на Запад.

В начале мая 1945-го советские войска полностью разгромили Берлинскую группировку вермахта, взяли под контроль столицу Германии и другие крупные города. Гитлер и его ближайшие соратники покончили с собой, солдаты и офицеры немецкой армии сдавались в плен сотнями тысяч.

Казалось бы, война окончена. Однако некоторые генералы еще пытались удержать Центральную и Западную Чехословакию, выигрывая время, чтобы сдаться американцам, а не русским.

Ставка Верховного главнокомандующего разработала Пражскую наступательную операцию: полностью разгромить группы армий "Центр" и "Австрия" и не дать им уйти в зоны ответственности США и Великобритании.