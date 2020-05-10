Врач призвала остаться 12 мая дома

Алексей Вольцев

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" о последствиях резкой смены погоды и перепадов температуры в Москве на следующей неделе, призвав не выходить на улицу во вторник, 12 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. По его словам, 12 мая теплые воздушные массы сначала принесут в столицу практически летнюю погоду, температура поднимется до 26 градусов, но уже во второй половине дня придет холодный воздух с севера. На следующий день дневная температура составит девять-четырнадцать градусов. При этом и в следующие дни показатели будут ниже климатической нормы на четыре-пять градусов.