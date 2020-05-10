Всего 15% школ в России готовы вести уроки в дистанционном режиме — Минпросвещения

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Минпросвещения готовится начать учебный год 1 сентября в очном формате, так как всего 15% школ готовы вести полный комплекс уроков в дистанционном режиме, заявил амминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.

По его словам, полный уход от очного среднего образования в России вряд ли случится в обозримом будущем. В интервью радиостанции «Комсомольская правда» Дмитрий Глушко также отметил, что «живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда».

«Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября», — сказал он.

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