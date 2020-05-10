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Вычислен возможный нулевой пациент с коронавирусом в Великобритании

Вычислен возможный нулевой пациент с коронавирусом в ВеликобританииФото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Эпидемиолог из Королевской больницы Брэдфорда Джон Райт рассказал в своем блоге на сайте «Русской службы Би-би-си», что нулевой случай коронавируса в Великобритании мог быть зафиксирован еще в январе — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили первый случай заражения.

По данным врача, с ним связалась жительница Брэдфорда Джейн Холл, которая поет сразу в двух хорах. Она рассказала, что в январе у участников обоих коллективов проявились симптомы, схожие с симптомами COVID-19. Так, среди первых заразившихся оказался партнер мужчины, который в середине декабря вернулся из командировки в Ухань. Отмечается, что он резко кашлял, а вслед за ним заболели и другие хористы.

Холл поделилась с Райтом, что у нее поднялась температура, а горло болело так, «будто проглотила битое стекло». В числе симптомов она также назвала усталость, сонливость и потерю обоняния. Райт вычислил, что аналогичные симптомы появились и у других участников музыкальных коллективов, однако на тот момент о коронавирусе было мало известно, поэтому никто из них не провел параллель между этими событиями.

Райт подчеркнул, что хористы могли заразиться любой другой вирусной инфекцией, однако история Холл показалась ему интересной. Он понадеялся, что в течение ближайших недель будет разработан тест на определение уже переболевших коронавирусом пациентов — тогда можно будет выяснить, чем именно заразились хористы.

Всего в Великобритании, по последним данным, зафиксировано 194,9 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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