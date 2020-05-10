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Захарову возмутило заявление Белого дома о победе над нацизмом

Захарову возмутило заявление Белого дома о победе над нацизмом

Заявление Белого дома, опубликованное в Twitter, вызвало негативную реакцию у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова опубликовала на своей странице в Facebook, что невозможно мириться с тем, как переписывают историю. Отрицательные эмоции вызвала публикация о том, что 8 мая 1945 года победу над нацизмом одержали только две страны - США и Великобритания.

По мнению представителя МИД, недопустимо, когда такие речи идут из уст представителей власти страны, которая называет себя «лидером свободного мира», «защитником демократии», борцом с фейками. Захарова отмечает, что такие комментарии могут свести на нет все положительные стороны принятия двумя лидерами стран совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе. В этом событии заключена жертвенная борьба граждан многих стран против фашистского режима.

, - заключила дипломат.

Сравнивая две позиции, представитель МИД РФ поясняет, что российско-американское заявление говорит об объединении стран, несмотря на какие-либо противоречия, а вот в белодомовском твите названы только два победителя.

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По материалам: u-f.ru

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