Зеленскому посоветовали забыть о претензиях на Крым

Вадим Карасев

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Симферополе будет установлен колокол Единства, вызвали бурную реакцию у российских политиков и общественных деятелей. Так, намерения украинского президента прокомментировала Анастасия Гридчина - глава украинской общины Крыма.

Гридчина назвала обещания Зеленского об установке украинского памятника в российском Крыму "подарком электорату" в честь 75-летия Победы. В целом, по мнению Анастасии Гридчиной, подобные планы властей Украины "звучат дико".

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не вмешиваться в дела России, прекратить заявлять свои претензии на полуостров и задуматься о том, как наладить добрососедские отношения с Россией.





Напоминаем, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что в стране реализуется проект по установке мемориалов. Один из них - колокол Единства, планируется установить в Симферополе.

В конце апреля, в день 34-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский объявил о планах на развитие туризма в зоне отчуждения.

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