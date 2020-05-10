Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зеленскому посоветовали забыть о претензиях на Крым

Зеленскому посоветовали забыть о претензиях на Крым

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Симферополе будет установлен колокол Единства, вызвали бурную реакцию у российских политиков и общественных деятелей. Так, намерения украинского президента прокомментировала Анастасия Гридчина - глава украинской общины Крыма.

Гридчина назвала обещания Зеленского об установке украинского памятника в российском Крыму "подарком электорату" в честь 75-летия Победы. В целом, по мнению Анастасии Гридчиной, подобные планы властей Украины "звучат дико".

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не вмешиваться в дела России, прекратить заявлять свои претензии на полуостров и задуматься о том, как наладить добрососедские отношения с Россией.


Напоминаем, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что в стране реализуется проект по установке мемориалов. Один из них - колокол Единства, планируется установить в Симферополе.

В конце апреля, в день 34-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский объявил о планах на развитие туризма в зоне отчуждения.

Читайте также: Российский лук в киевском супермаркете стал причиной скандала в Сети
# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Одна против полиции: вдова разбившегося баскетболиста Коби Брайанта судится из-за спекуляций снимками с места крушения
Одна против полиции: вдова разбившегося баскетболиста Коби Брайанта
Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с нацистами
Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с
Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса
Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса
Результат должен быть. Зеленский поделился ожиданиями от Саакашвили
Результат должен быть. Зеленский поделился ожиданиями от Саакашвили
Медики России записали коллективное поздравление ветеранам
Медики России записали коллективное поздравление ветеранам
Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой
Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой
Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек
Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре
В Facebook объяснили удаление фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом
В Facebook объяснили удаление фотографии со Знаменем Победы над
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
В России стартовала акция "Свет Победы"
В России стартовала акция "Свет Победы"
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве

Топ на сегодня

Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок

Еще по теме

Депутат призвал Зеленского прекратить распространять мифы о Крыме
Глава Крыма пригласил Зеленского в гости
Власти Крыма подтвердили возможный приезд делегации из Украины
Зеленского призвали прислушаться к просьбе украинцев вернуть поезда в Крым