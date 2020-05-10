Звездный Instagram: масочный режим в каменных джунглях и прелести загородной жизни

Вадим Карасев

Первая неделя мая пролетела в вихре праздничных дней, омраченных изоляцией. Но не ей одной были посвящены самые яркие кадры в инстаграме! Горожане устремились на дачи, где сбросили маски и вздохнули свободно.

Загородная жизнь позволяет сохранять безопасную дистанцию и не рисковать здоровьем. Так что Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили открыли велосипедный сезон, Сергей Лазарев занялся весенней посадкой растений, а Леся Кафельникова устроила прогулку в лесу.

Те, кто вынуждены оставаться в городе, не выходят на улицу без защитных масок (и без лифтолука в них). Словом, однообразной прошедшую неделю не назовешь! Хотите убедиться в этом — листайте нашу традиционную звездную подборку фото.





Леся Кафельникова





Настя Ивлеева





Дарья Клюкина





Нюша





Кети Топурия с дочерью





Ксения Собчак и Екатерина Варнава





Наталья Ионова и Александр Чистяков





Тимати с дочерью





Анастасия Решетова





Потап и Настя Каменских





Сергей Лазарев





Елена Темникова





Елена Перминова (справа) с сестрой





Сергей Шнуров





Юлианна Караулова





Ким Кардашьян





Канье Уэст с детьми





Кайли Дженнер





Белла Хадид





Нина Агдал





Синди Кроуфорд





Джаред Лето





Барбара Палвин





Джессика Симпсон с дочерью





Бритни Спирс





Кейт Хадсон





Тесс Холлидей





Кэти Перри и Орландо Блум





Ева Лонгория





Джессика Честейн





Светлана Лобода





Кристина Асмус





Наталья Водянова





Мария Шарапова





Тина Канделаки





Елизавета Пескова





Елена Летучая





Альбина Джанабаева





Feduk и Александра Новикова





Светлана Ходченкова





Данила Козловский с дочерью





Мария Кожевникова





Светлана Бондарчук





Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева





Елена Крыгина





Виктория Шелягова





Татьяна Навка





Ирина Горбачева





Антон Комолов





Влад Топалов





Милла Йовович с дочерью





Кьяра Ферраньи





Ольга Куриленко





Риз Уизерспун





Селена Гомес





Марк Джейкобс





Хайди Клум