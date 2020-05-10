Звездный Instagram: масочный режим в каменных джунглях и прелести загородной жизни
Сегодня, 17:49 Вадим Карасев
Первая неделя мая пролетела в вихре праздничных дней, омраченных изоляцией. Но не ей одной были посвящены самые яркие кадры в инстаграме! Горожане устремились на дачи, где сбросили маски и вздохнули свободно.
Загородная жизнь позволяет сохранять безопасную дистанцию и не рисковать здоровьем. Так что Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили открыли велосипедный сезон, Сергей Лазарев занялся весенней посадкой растений, а Леся Кафельникова устроила прогулку в лесу.
Те, кто вынуждены оставаться в городе, не выходят на улицу без защитных масок (и без лифтолука в них). Словом, однообразной прошедшую неделю не назовешь! Хотите убедиться в этом — листайте нашу традиционную звездную подборку фото.
Леся Кафельникова
Настя Ивлеева
Дарья Клюкина
Нюша
Кети Топурия с дочерью
Ксения Собчак и Екатерина Варнава
Наталья Ионова и Александр Чистяков
Тимати с дочерью
Анастасия Решетова
Потап и Настя Каменских
Сергей Лазарев
Елена Темникова
Елена Перминова (справа) с сестрой
Сергей Шнуров
Юлианна Караулова
Ким Кардашьян
Канье Уэст с детьми
Кайли Дженнер
Белла Хадид
Нина Агдал
Синди Кроуфорд
Джаред Лето
Барбара Палвин
Джессика Симпсон с дочерью
Бритни Спирс
Кейт Хадсон
Тесс Холлидей
Кэти Перри и Орландо Блум
Ева Лонгория
Джессика Честейн
Светлана Лобода
Кристина Асмус
Наталья Водянова
Мария Шарапова
Тина Канделаки
Елизавета Пескова
Елена Летучая
Альбина Джанабаева
Feduk и Александра Новикова
Светлана Ходченкова
Данила Козловский с дочерью
Мария Кожевникова
Светлана Бондарчук
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева
Елена Крыгина
Виктория Шелягова
Татьяна Навка
Ирина Горбачева
Антон Комолов
Влад Топалов
Милла Йовович с дочерью
Кьяра Ферраньи
Ольга Куриленко
Риз Уизерспун
Селена Гомес
Марк Джейкобс
Хайди Клум
По материалам: spletnik.ru
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