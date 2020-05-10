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Звездный Instagram: масочный режим в каменных джунглях и прелести загородной жизни

Звездный Instagram: масочный режим в каменных джунглях и прелести загородной жизни

Первая неделя мая пролетела в вихре праздничных дней, омраченных изоляцией. Но не ей одной были посвящены самые яркие кадры в инстаграме! Горожане устремились на дачи, где сбросили маски и вздохнули свободно.

Загородная жизнь позволяет сохранять безопасную дистанцию и не рисковать здоровьем. Так что Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили открыли велосипедный сезон, Сергей Лазарев занялся весенней посадкой растений, а Леся Кафельникова устроила прогулку в лесу.

Те, кто вынуждены оставаться в городе, не выходят на улицу без защитных масок (и без лифтолука в них). Словом, однообразной прошедшую неделю не назовешь! Хотите убедиться в этом — листайте нашу традиционную звездную подборку фото.


Леся Кафельникова


Настя Ивлеева


Дарья Клюкина


Нюша


Кети Топурия с дочерью


Ксения Собчак и Екатерина Варнава


Наталья Ионова и Александр Чистяков


Тимати с дочерью


Анастасия Решетова


Потап и Настя Каменских


Сергей Лазарев


Елена Темникова


Елена Перминова (справа) с сестрой


Сергей Шнуров


Юлианна Караулова


Ким Кардашьян


Канье Уэст с детьми


Кайли Дженнер


Белла Хадид


Нина Агдал


Синди Кроуфорд


Джаред Лето


Барбара Палвин


Джессика Симпсон с дочерью


Бритни Спирс


Кейт Хадсон


Тесс Холлидей


Кэти Перри и Орландо Блум


Ева Лонгория


Джессика Честейн


Светлана Лобода


Кристина Асмус


Наталья Водянова


Мария Шарапова


Тина Канделаки


Елизавета Пескова


Елена Летучая


Альбина Джанабаева


Feduk и Александра Новикова


Светлана Ходченкова


Данила Козловский с дочерью


Мария Кожевникова


Светлана Бондарчук


Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева


Елена Крыгина


Виктория Шелягова


Татьяна Навка


Ирина Горбачева


Антон Комолов


Влад Топалов


Милла Йовович с дочерью


Кьяра Ферраньи


Ольга Куриленко


Риз Уизерспун


Селена Гомес


Марк Джейкобс


Хайди Клум
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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