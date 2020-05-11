44 любимых наряда Кейт Миддлтон, которые она надевала несколько раз

Вадим Карасев

Гардероб 38-летней Кейт Миддлтон составляется с особым вниманием — все-таки потенциальная будущая королева Великобритании (ее супруг принц Уильям — второй в очереди на престол после своего отца принца Чарльза) должна выглядеть безупречно. Дизайнерские наряды нередко специально перешиваются для герцогини Кембриджской, чтобы они соответствовали всем требованиям королевского дресс-кода. Ну а с проверенными на публичных мероприятиях нарядами Кейт не спешит расставаться. Герцогиня, как и ее свекровь принцесса Диана, известна своей приверженностью разумному потреблению и нередко появляется на разных мероприятиях в одних и тех же или слегка перешитых нарядах. В нашей подборке предлагаем вспомнить любимые вещи Кейт, которые она надевает снова и снова.

Во время торжественного приема в марте 2020 года Кейт Миддлтон снова надела синее платье с вышивкой от Jenny Packham. Ранее она появлялась в нем на одном из мероприятий в рамках визита в Индию в 2016 году. Тогда наряд был дополнен шифоновой накидкой.





Кейт Миддлтон в платье от Jenny Packham

В феврале этого года герцогиня "перетряхнула" гардероб, который использовался во время другого официального визита в другую страну. Речь о бело-золотом платье от любимого бренда Кейт Alexander McQueen.

Впервые она появилась в нем на одном из мероприятий в Малайзии в 2012 году, а затем повторила свой выход уже на церемонии BAFTA-2020. Модный выбор вполне сочетался с дресс-кодом кинопремии, который посвятили как раз устойчивой моде.





Кейт Миддлтон в платье от Alexander McQueen

Голубое пальто с накладными карманами от Alexander McQueen (около 2 900 долларов), бесспорно, можно назвать одним из любимых нарядов Кейт. Дважды она появлялась в нем на публике в 2014 году (во время визита в Новую Зеландию и во время празднования, посвященного 70-летию высадке в Нормандии), затем в 2016 году на праздновании 75-летия Air Cadets, ну а последний раз в эффектном пальто она была замечена в сентябре 2019 года во время визита в Биркенхед.





Кейт Миддлтон в пальто от Alexander McQueen

Элегантное кремовое платье из джерси от Barbara Casasola (примерная стоимость около 2 000 долларов) Кейт надевала уже дважды. В 2016 году она появилась в нем на премии Art Fund Museum в Лондоне, а в 2019 — на благотворительном вечере Action on Addiction.

Тогда Миддлтон дополнила платье блестящими туфлями от Jimmy Choo. Этот образ запомнился поклонникам Кейт, и его называют одним из самых смелых в гардеробе герцогини. Открытые плечи и чувственный силуэт явно шли вразрез с привычным протоколом.





Кейт Миддлтон в платье от Barbara Casasola

Темно-синее платье в горошек от Alessandra Rich (около 2 160 долларов) Кейт Миддлтон тоже надевала дважды, причем на весьма важные мероприятия. В 2018 году она позировала в нем для официального портрета, приуроченного к 70-летию принца Чарльза, а в мае 2019 года она посетила в нем выставку в Блетчли-парк.

Бренд, к слову, полюбился герцогине — с тех пор она несколько раз уже появлялась в других платьях этой марки, в том числе во время визита в Ирландию.





Кейт Миддлтон в платье от Alessandra Rich

Если когда-нибудь Кейт захочет устроить выставку своих нарядов, то различные пальто от Alexander McQueen займут достойное место в экспозиции. Так, еще одним фаворитом герцогини является светлое серо-голубое пальто от этого британского бренда.

Впервые она надела его в 2014 году, чтобы присутствовать на пасхальном богослужении в Сиднее. Практически полностью герцогиня повторила образ (на месте была и та же шляпка от Jane Taylor) на Пасху в 2019 году.





Кейт Миддлтон в пальто от Alexander McQueen

Три раза на публике Кейт появлялась в костюме винного оттенка от Paule Ka. Впервые она надела его в 2012 году на встрече со студентами-юристами. В 2017 году Миддлтон взяла его с собой в Уэльс и появилась в наряде на одной из встреч с местным населением. Вместо туфель она тогда предпочла сапоги от Stuart Weitzman. Снова наряд пригодился герцогине в ноябре 2018 года, когда она снова отправилась на встречу со студентами и учеными в University College London.





Кейт Миддлтон в костюме от Paule Ka

Кремово-золотое жаккардовое платье-пальто от Day Birger et Mikkelsen — главный модный выбор Кейт Миддлтон, если речь идет о приглашении на свадьбу. В нем она была на торжествах по поводу бракосочетания Лоры Паркер-Боулз и Гарри Лопеса в 2006 году, Оливера Бейкера и Мелиссы Николсон в 2010 году, а также Зары Филипс и Майка Тиндолла в 2011 году.





Кейт Миддлтон в платье от Day Birger et Mikkelsen

Клетчатое платье от Alexander McQueen тоже показало себя универсальной вещью. Кейт играла в нем в хоккей на траве с детьми из школы St. Andrew's в 2012 году, а затем второй раз надела его уже на рождественскую службу в присутствии королевы Елизаветы II в 2013 году.





Кейт Миддлтон в платье от Alexander McQueen

Красное пальто от Giorgio Armani — одна из самых старых вещей в гардеробе Кейт Миддлтон. Неудивительно, что оно дорого ей как память, ведь впервые она появилась в нем на публике в 2006 году за несколько лет до ее помолвки с принцем Уильямом. Снова она надела его уже в статусе герцогини в 2013 году — тогда она ожидала своего первенца принца Джорджа.





Кейт Миддлтон в пальто от Giorgio Armani

Иногда мы сильно привязываемся к самым простым вещам, и даже герцогине знакомо это чувство. Лаконичное платье-футляр от Stella McCartney она надевала по крайней мере четыре раза! На фото вы можете видеть Кейт во время визита в Канберру и на Играх Содружества в 2014 году.





Кейт Миддлтон в платье от Stella McCartney

Похожее платье от LK Bennett тоже полюбилось герцогине. В нем она несколько раз появлялась на публике, начиная с 2012 года.





Кейт Миддлтон в платье от LK Bennett

Оттенки голубого считаются королевским цветом, так что неудивительно, что эта палитра встречается в гардеробе герцогини довольно часто, в том числе и в виде принтов, как на другом платье от бренда LK Bennett, который Кейт надевала в 2014 и 2016 годах.





Еще одно вечернее платье, которое мы уже дважды видели на Кейт, — черный кружевной наряд от Diane von Furstenberg. Впервые она надела его на вечер Royal Variety Performance в 2014 году, а три года спустя — на гала-концерт Национального центра Анны Фрейд.





Кейт Миддлтон в платье от Diane von Furstenberg

Есть у Кейт любимые наряды для свадеб друзей, есть у нее и свой фаворит для гардероба на время беременности. Нежно-голубое пальто от Seraphine герцогиня надевала и в 2015 году, когда ожидала появления принцессы Шарлотты, и в 2018 году, когда была беременна принцем Луи.





Кейт Миддлтон в пальто от Seraphine

К любимым пальто герцогини можно отнести и голубое пальто от M Missoni. Его герцогиня также надевала на различные мероприятия в 2012, 2014 и 2016 годах.





Кейт Миддлтон в пальто M Missoni

Несколько раз еще в начале своей королевской жизни Кейт надевала это темно-фиолетовое пальто, в том числе она появилась в нем на рождественской службе в 2011 году. В прессе сообщалось, что дизайн принадлежит самой Миддлтон!





Еще одним любимым красным пальто Кейт можно назвать это пальто от LK Bennett (около 495 долларов). В нем она появлялась на мероприятиях в Копенгагене и Лондоне в 2011 и 2013 годах соответственно, а также на параде в Уэльсе в 2016 году.





Кейт Миддлтон в пальто от LK Bennett

Еще один красный фаворит герцогини — костюм от Luisa Spagnoli (около 600 долларов). Последний раз герцогиня надевала его в 2017 году, а до этого появлялась несколько раз, начиная с 2011 года.





Кейт Миддлтон в костюме Luisa Spagnoli

Иногда между повторами нарядов проходят годы и даже десятилетия, а иногда вещь так нравится, что хочется носить ее постоянно. Выдержать долгую паузу с этим зеленым пальто от Catherine Walker Кейт не смогла. Она надевала его дважды — в январе и марте 2018 года — во время своей третьей беременности.





Кейт Миддлтон в пальто от Catherine Walker

И, надо сказать, что у него есть еще один "конкурент" — зеленое пальто от Green Hobbs, которое Кейт также уже надевала дважды. Его она выбирала для празднования Дня святого Патрика в разные годы.





Кейт Миддлтон в пальто от Green Hobbs

Несколько раз на национальном ирландском празднике Кейт появлялась и в другом зеленом пальто — от бренда Emilia Wickstead. Его она выбирала для торжеств в 2012 и 2013 годах.





Кейт Миддлтон в пальто от Emilia Wickstead

У голливудских знаменитостей есть такой прием — выходить в одной и той же одежде в разные дни, чтобы папарацци не могли продать свои снимки. Кейт тоже могла бы запутать публику! В разные годы она полностью повторила образ с платьем от Orla Kiely, которое, по слухам, было приобретено на распродаже всего за 200 долларов.





Кейт Миддлтон в платье от Orla Kiely

И еще одна готовая загадка "найди 10 отличий" с нарядом от того же бренда. Платье с вышивкой, черные туфли и клатч — все на месте! О том, что фото были сделаны в разное время, говорит разве что прическа герцогини.





Торжественных приемов в жизни герцогини хватает, поэтому неудивительно, что и вечерние наряды она повторяет. Среди ее фаворитов стоит отметить также платья от Jenny Packham (около 2 500 долларов), которое она надевала на благотворительный вечер в Кенсингтонском дворце в 2013 году, а также на торжественный прием в Нью-Йорке в 2014 году; платье от Jenny Packham оттенка шампанского, платье от Roland Mouret, в котором она появлялась в 2012 и 2013 годах, и кружевное платье от Temperley London.





Кейт Миддлтон в платье от Jenny Packham





Кейт Миддлтон в платье от Roland MouretКейт Миддлтон в платье от Temperley London





Кейт Миддлтон в платье от Jenny Packham

Предпочтение Кейт отдает не только черному, но и кремовому кружеву. Так, платья от Alexander McQueen Миддлтон надевала дважды, но стилизовала их по-разному: в 2012 году с атласным ремнем, и в 2014-м — уже без.





Несколько раз на публике Кейт появлялась и в платье-пальто (это один из ее любимых фасонов) от Michael Kors (около 2 995 долларов). Впервые она надела его в 2014 году, ну а последний раз поклонники видели ее в этом наряде в 2017 году, когда она приняла участие в открытии военного мемориала.





Кейт Миддлтон в платье-пальто от Michael Kors

Во время первой беременности Кейт явно прониклась симпатией к этому простому платью в горошек от Topshop — в 2013 году она появлялась в нем на публике дважды.





Кейт Миддлтон в платье от Topshop

Как многое зависит от деталей и того, как стилизован наряд, — этот модный урок вполне можно усвоить на примере Кейт Миддлтон! Одно и то же платье от Alexander McQueen предстает в двух разных образах — нарядном со шляпкой в 2012 году и более повседневном в 2015 году.





А вот образ с кремовым платьем от Alexander McQueen не претерпел существенных изменений — герцогиня появилась в нем на крестинах принца Джорджа, а затем повторила на мероприятии в 2016 году.





Твидовый костюм от Rebecca Taylor мы тоже уже видели на герцогине дважды — в 2012 и 2016 годах.





Кейт Миддлтон в костюме от Rebecca Taylor

Проверку временем выдержало и драпированное платье от Roksanda Ilincic. Его Кейт надевала в 2012 и 2016 годах — образы были почти идентичны.





Кейт Миддлтон в платье от Roksanda Ilincic

А вот темно-зеленый костюм от LK Bennett обыгрывался с разными аксессуарами: более простой вариант с однотонным тонким ремешком и более торжественный — со шляпкой и кожаным ремнем с пряжкой.





Кейт Миддлтон в костюме от LK Bennett

А вот платье от Matthew Williamson (около 1 200 долларов) претерпело со временем более заметные изменения. Первый раз Кейт появилась в нем на публике в 2012 году, а вот к 2015 году наряд уже кастомизировали — убрали баску. К слову, декор на воротнике тоже был изначально добавлен специально для герцогини.





Кейт Миддлтон в платье от Matthew Williamson

Кажется, кто-то брал уроки стиля у королевы! Обычно Кейт избегает ярких оттенков, но несколько раз она позволила себе пальто в стиле Елизаветы II. Ярко-розовое пальто от Mulberry (около 1 800 долларов) герцогиня надевала в 2014 и в 2018 году.





Кейт Миддлтон в пальто от Mulberry

Летнее пальто от Katherine Hooker (около 980 долларов) Кейт также надевала несколько раз в начале своей жизни в статусе герцогини. Вполне возможно, что вещи этого бренда придавали ей уверенности в новой роли, ведь эту марку Кейт охотно носила и до своего замужества.





Кейт Миддлтон в пальто от Katherine Hooker

Вязаное платье в стиле ретро от Alexander McQueen Кейт надевала в 2011 и 2012 годах.





Платье с плиссированной юбкой от Emilia Wickstead (около 1 400 долларов) было заказано для герцогини в нескольких цветах, но нежно-розовый особенно пришелся ей по вкусу. Она надевала его дважды в течение нескольких недель в 2012 году.





Кейт Миддлтон в платье от Emilia Wickstead

В таком же оттенке у Кейт есть и костюм от Alexander McQueen — его она надевала в 2014 и 2016 годах.





Кейт Миддлтон в костюме от Alexander McQueen

Желтое платье от Roksanda Ilincic Кейт впервые надела во время тура по Австралии в 2014 году, а затем повторила образ на Уимблдоне в 2016 году.





Кейт Миддлтон в платье от Roksanda Ilincic

Оттенкам желтого Кейт отдавала предпочтение и раньше. Так, в 2012 году на церемонии посвящения принца Уильяма в рыцари она появилась в платье от Emilia Wickstead. Четыре года спустя она взяла наряд в собой и в поездку в Бутан.





Кейт Миддлтон в платье от Emilia Wickstead

А какие еще наряды Кейт Миддлтон стоит носить почаще?