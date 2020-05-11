"Адаптивный карантин": Шмыгаль анонсировал ослабление части ограничений с 11 мая

Лидия Мартынова

Заявлявший ранее о продлении карантина до 22 мая премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал ослабление части ограничений 11 мая и назвал условия, при которых следующий этап послаблений наступит быстрее.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, глава правительства напомнил, что уже с понедельника в Украине будут частично сняты некоторые ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина. Это означает, что местная власть, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, сможет принимать автономные решения для недопущения распространения COVID-19.

Также Шмыгаль поблагодарил украинцев, которые добросовестно соблюдали карантин в течение последних двух месяцев, а также отметил, что в случае дальнейшего выполнения мер безопасности, из карантина страна сможет выйти раньше запланированного срока.

«Отдельно хочу поблагодарить всех украинцев, которые добросовестно придерживаются карантинных правил эти 2 месяца. Я знаю, что это было не просто, однако вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии», — написал он.

При этом премьер указал, что ослабление карантина не означает, «что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным». Украинцы должны научиться жить и работать в новых условиях — это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее, уверен глава правительства.

Напомним, что согласно опубликованному Кабинетом министров Украины постановлению, с 11 мая в стране будет разрешена деятельность стоматологий, салонов красоты и парикмахерских, заведений бытового обслуживания, адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая. 4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая. Пока же ситуация такова: на утро 10 мая в Украине подтверждены 15 232 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 391 случаев с летальным исходом и 3060 случаев выздоровления пациентов.