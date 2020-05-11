Аделина Сотникова боится выйти на лед после сложной операции на позвоночнике
По словам фигуристки, она очень мнительный человек и боится всего в этой жизни. Сейчас Аделина переживает за здоровье, ведь в спине до сих пор ощущается боль. «У меня там в позвоночнике целая конструкция стоит. Страх из-за того, что, не дай Бог, что с этой конструкцией случится, если я выйду на лед, ведь я три месяца не стояла на льду. И когда начнется все заново, мне кажется, начну сбавлять обороты. Это касается выступлений даже на шоу, потому что я очень сильно боюсь. Прыгать тройные психологически, наверное, не смогу. Нужно заново заниматься с психологом, чтобы избавиться от этого страха», — рассуждает фигуристка.
Сотникова не стесняется говорить о том, что занятия со специалистом сильно помогли ей в жизни. Она призналась, что в предолимпийский сезон посещала терапевта, так как боялась выходить на лед, подвести тренера, раздосадовать семью.
После победы в ней появилась уверенность в себе — раньше девушка чаще была одна, стеснялась общаться с людьми и высказывать свое мнение, но постепенно встала на ноги и изменилась. В прямом эфире с Татьяной Волосожар спортсменка призналась, что считает себя открытым, добрым и милым человеком, правда, все еще тяжело доверяет людям, так как часто видела ложь, лицемерие и неправду.
Напомним, Сотникова является Олимпийской чемпионкой — золотую медаль в женском одиночном катании она завоевала в Сочи, а последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне 2015/16. После этого ее начали преследовать травмы, но до последнего Аделина говорила, что настроена снова выйти на лед и поучаствовать в борьбе за медале. Однако в начале марта она официально заявила о завершении спортивной карьеры.
Фото: Legion-Media