Аделина Сотникова боится выйти на лед после сложной операции на позвоночнике

Лидия Мартынова

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова находится на самоизоляции. Сейчас звезда восстанавливается после тяжелой операции на позвоночнике. Фигуристка не скрывает, что постоянные выступление и физические нагрузки негативно сказываются на здоровье.

По словам фигуристки, она очень мнительный человек и боится всего в этой жизни. Сейчас Аделина переживает за здоровье, ведь в спине до сих пор ощущается боль. «У меня там в позвоночнике целая конструкция стоит. Страх из-за того, что, не дай Бог, что с этой конструкцией случится, если я выйду на лед, ведь я три месяца не стояла на льду. И когда начнется все заново, мне кажется, начну сбавлять обороты. Это касается выступлений даже на шоу, потому что я очень сильно боюсь. Прыгать тройные психологически, наверное, не смогу. Нужно заново заниматься с психологом, чтобы избавиться от этого страха», — рассуждает фигуристка.

Сотникова не стесняется говорить о том, что занятия со специалистом сильно помогли ей в жизни. Она призналась, что в предолимпийский сезон посещала терапевта, так как боялась выходить на лед, подвести тренера, раздосадовать семью.

«Я начала работать и со временем поняла и восприняла, что мне говорят: все совершают ошибки. В итоге, с психологом выиграла Олимпиаду», — заявила Аделина.

После победы в ней появилась уверенность в себе — раньше девушка чаще была одна, стеснялась общаться с людьми и высказывать свое мнение, но постепенно встала на ноги и изменилась. В прямом эфире с Татьяной Волосожар спортсменка призналась, что считает себя открытым, добрым и милым человеком, правда, все еще тяжело доверяет людям, так как часто видела ложь, лицемерие и неправду.

Напомним, Сотникова является Олимпийской чемпионкой — золотую медаль в женском одиночном катании она завоевала в Сочи, а последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне 2015/16. После этого ее начали преследовать травмы, но до последнего Аделина говорила, что настроена снова выйти на лед и поучаствовать в борьбе за медале. Однако в начале марта она официально заявила о завершении спортивной карьеры.

Фото: Legion-Media