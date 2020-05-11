Айсултан Назарбаев рассказал, как у него украли $ 25 млн
Внук Нурсултана Назарбаева, первого президента Казахстана, Айсултан Назарбаев озвучил имена людей, которые якобы украли у него $ 25 млн. Откуда такие деньги у мало где работавшего наркозависимого человека, родственник лидера нации не поясняет.
По его словам, злоумышленники присваивали деньги, которые хранились в Казкоммерцбанке, ныне не существующем, но когда-то крупнейшем в стране.
Далее он называет имена людей, которые присвоили деньги:
В завершении поста Айсултан Назарбаев заявляет, что «Ислам был создан магией», а верить нужно в Иисуса Христа.
Любопытно, что внук елбасы ни словом не обмолвился о недавней громкой отставке его матери Дариги Назарбаевой с поста председателя Сената. Как сообщало ИА Newstes , президент Касым-Жомарт Токаев 2 мая без каких-либо внятных объяснений прекратил полномочия сенатора Назарбаевой, и больше она на публике не появлялась. Причина явно была серьезной, потому что ни о каком новом назначении амбициозной дамы так и не объявили. Будучи председателем Сената дочь первого президента была третьим человеком в политической иерархии Казахстана после её отца и президента Токаева. А сейчас о её дальнейших планах не известно ровным счетом ничего. Находится ли Назарбаева в стране или уже покинула её — большой вопрос. Напомним, у экс-сенатора имеется дорогостоящая недвижимость в Лондоне.