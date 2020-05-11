Авторынок в России обвалился на 64%: самоизоляция поставила крест на покупке машины

Вадим Карасев





Автодилеры жалуются на рекордное падение спроса на новые автомобили. Нельзя сказать, что стагнация рынка была неожиданной – нет, даже наоборот. Режим самоизоляции и карантин по коронавирусу в России сделали своё дело. Причём отсутствие покупательского проса и платёжеспособности населения объясняется несколькими факторами.

Во-первых, люди банально сидят дома. Во-вторых, это падение доходов. Множество предприятий были сейчас переживают период простоя, и работники, в самом лучшем случае, получают пособие, или прожиточный минимум. В общем, не забалуешь – не до покупки машины. В-третьих, россияне стали относиться к деньгам более рационально и не спешат вкладываться в покупку автомобилей. Так как автомобиль быстро теряет в цене. Есть ещё один фактор – многие успели купить машину до скачка цен, который в условиях кризиса был очень предсказуем. Также многие россияне нашли для себя выгоду в покупке машины на вторичном рынке.

В частности, как пишет Car.ru, снижение продаж на 64% просчитано в сравнении с прошлогодними показателями за апрель 2019 года.

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