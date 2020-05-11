Беременность при пандемии – риски и осложнения. Мнение специалиста

Влада Некрасова

Беременность для женщины — счастливое, но непростое время, связанное с тревогами за здоровье еще не рожденного малыша. Сегодня, в связи со вспышкой коронавируса, у будущих мам прибавилось тревог.

«Что будет, если я заболею коронавирусом? Как протекает эта болезнь у беременных?» — этими и многими другими вопросами задаются женщины, вынашивающей ребенка. Чтобы развеять их страхи и сомнения, «СтарХит» обратился к врачу акушер-гинекологу больницы Ерамишанцева, кандидату медицинских наук Алле Пашковой.

К слову, Алла Валерьевна вполне успешно развивает свой блог в Instagram — на данный момент на него подписано более 978 тысяч пользователей.

— Сегодня часто слышу от знакомых: «Как хорошо, что я не беременна в пандемию, мол, в больницах непонятно что творится». Что скажете по этому поводу? Стоит ли семейным парам отложить планирование малыша на более благоприятный период?Это дело каждого. Надо понимать, что вакцина будет создана только минимум через год. Важно не только ее создать, но и протестировать на животных, а только потом исследовать безопасность на людях. Приведу имеющиеся на сегодняшний момент данные, а выбор пары сделают сами. Буду апеллировать только подтвержденным источниками. Процент смертности от коронавирусной инфекции у беременных составляет до 25%. Доказано, что вирус вызывает тяжелые осложнения при беременности, в том числе необходимость в ИВЛ (искусственной вентиляции легких), приводит к почечной недостаточности и даже смерти. Группу наиболее высокого риска по тяжелым осложнениям SARS-CoV у беременных составляют женщины, имеющие хронические заболевания легких, в том числе бронхиальную астму средней и тяжелой степени, заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе артериальную гипертензию, сахарный диабет, иммуносупрессию (например, при лечении онкологических заболеваний), ожирение с индексом массы тела более 40, хронические заболевания почек, печени. Если эти болезни есть у одного из будущих родителей, а тем более у двух, надо однозначно подумать о целесообразности планирования. И, конечно, самый идеальный вариант — если оба партнера или хотя бы будущая мама уже переболели коронавирусом. В этом случае у них будут антитела — тогда планировать беременность не страшно. — Как протекает коронавирус у беременных?Частично на этот вопрос я ответила выше, но можно дополнить. Фактически у каждой третьей беременной вирус протекает бессимптомно. Легкое и среднетяжелое течение было выявлено у 55-80%. Тяжелое течение с госпитализацией в отделение реанимации — у каждой десятой и крайне тяжелое течение — у 3-5%. Исследование, проведенное в этом году, показало, что осложнения у беременных с COVID-19 включали выкидыш (2%), задержку роста плода (10%) и преждевременные роды у 39%.— Влияет ли вирус на здоровье будущего малыша?Точно не известно, может ли беременная женщина передать вирус ребенку во время беременности и родов. Согласно последним данным, вирус не был обнаружен в образцах амниотической жидкости, плаценты и грудного молока. Документированные неонатальные случаи инфицирования были связаны с тесным контактом с матерью или лицами, зараженными COVID-19 и осуществляющими уход за новорожденными. — Сталкивались ли вы на своей практике с беременными, инфицированными COVID-19?В настоящее время беременные с коронавирусом получают медицинскую помощь в следующих роддомах Москвы : ГКБ Иноземцева, Демихова и ИКБ 2. Я работаю в ГКБ Ерамишанцева, а также веду роды в ГКБ Юдина — это родильные отделения, ориентированные на здоровых женщин и новорожденных. — Как лечить коронавирус? Есть ли лекарство?Пока нет такой таблетки или микстуры, которые вылечили бы от этого вируса. Защититься от него можно, имея соответствующие антитела в крови. А это возможно следующими способами — переболеть, получить их с вакциной (готовых антител или в виде ослабленного вируса, который способствует выработке собственных антител) или при переливании плазмы донора, переболевшего коронавирусом. — Если женщина находится первом триместре, и у нее тяжелая форма COVID-19 — сохраняют ли беременность?Основным показанием для прерывания беременности в сроки до 12 недель является тяжесть состояния беременной на фоне отсутствия эффекта от проводимой терапии. При тяжелом и среднетяжелом течении заболевания до 12 недель в связи с высоким риском перинатальных осложнений, связанных как с непосредственным воздействием вирусной инфекции (высокой температуры), так и с эмбриотоксическим действием некоторых препаратов возможно прерывание беременности после излечения инфекционного процесса. Если пациентка отказывается — с 10 недель для исключения хромосомной патологии плода возможно проведение неинвазивного теста или инвазивной диагностики — с 12-14 недель — биопсии ворсин хориона или амниоцентеза — с 16 недель.— Как ведут роды у больных коронавирусом и является ли COVID-19 показанием к кесареву сечению?Наличие COVID-19 не является показанием к досрочному родоразрешению за исключением состояния, требующего улучшения уровня оксигенации беременной (то есть тяжелой формы коронавируса с отсутствием эффекта проводимой терапии). Срок и метод родоразрешения выбирается индивидуально в зависимости от клинического состояния женщины, срока беременности и состояния плода. Показания к вызову родов определяются индивидуально в зависимости от степени тяжести состояния пациентки и по возможности он должен быть отложен, если это не связано с ухудшением состояния матери.— Почему мать, больная коронавирусом, не может кормить грудью?Все задокументированные случаи инфицирования новорожденных были связаны с заражением здорового новорожденного от больной матери уже после родов. Но никто не говорит о подавлении лактации. Новейшие рекомендации по коронавирусной инфекции говорят о том, что на время диагностики COVID-19, лечения и проведения карантинных мероприятий рекомендовано раздельное пребывание матери и ребенка. Это разумно, как и то, что никакая мать не захочет намеренно заразить малыша. Грудное молоко содержит антитела, защищающие новорожденного, но не в том количестве, чтобы полностью его предохранить от заражения. Мать сцеживает молоко с соблюдением всех мер асептики и антисептики, и здоровый персонал кормит ребенка сцеженным молоком до получения отрицательного результата ПЦР-мазка у матери. При этом лактация не подавляется, и ребенок не становится искусственником. Возобновление грудного вскармливания возможно после получения двух отрицательных тестов на COVID-19 как у матери, так и ребенка.— Как беременным поддерживать иммунитет и не переживать в столь непростое время? Самое главное — эффективная самозащита и самоизоляция. Лучше предотвратить, чем лечить. Не буду оригинальна, но повторю: ситуация постепенно выравнивается, мы учимся жить в новых условиях, но пока лучше оставаться дома или отправиться с семьей на дачу (если, конечно, есть возможность). Помните, что при походе в магазин или общественные мест, нужно соблюдать следующие правила: надевать маску (менять ее каждые 2-3 часа), не трогать маску, лицо или волосы руками. Следует носить перчатки или использовать спиртовые санитайзеры. Не надо трогать незащищенными руками дверные ручки или кнопки лифта. Обязательно тщательно мыть руки с мылом не менее 20-30 секунд, если такой возможности нет, то использовать спиртовой санитайзер, соблюдать дистанцию не менее одного, а лучше четыре метра, следить за питанием и балансом микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте. Целесообразно пить достаточное количество жидкости, употреблять пищу с минимальными содержанием легкоусваиваемых углеводов, не забывать про ежедневный прием йодида калия и витамина Д3. Я всем желаю не болеть, ну а беременным — еще и легких беременностей, родов и здоровых детей!

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