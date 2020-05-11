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Более 300 человек вернулись за сутки на Украину спецрейсами

Более 300 человек вернулись за сутки на Украину спецрейсами
Более 300 человек за сутки воспользовались эвакуационными рейсами и вернулись на Украину из ОАЭ и Армении, сообщила в понедельник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.

Ранее власти Украины решили возобновить вывозные рейсы для своих граждан, находящихся в других странах, но при условии обязательного 14-дневного карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.

"За прошедшие сутки - 10 мая - эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении прибыли более 300 пассажиров", - говорится в сообщении.


Как отмечается, среди прибывших не было никого с повышенной температурой или жалобами на самочувствие. Все они пройдут двухнедельную самоизоляцию под контролем приложения "Действуй дома". По данным ведомства, всего за сутки пограничники оформили на въезд и выезд менее 15,4 тысячи граждан.

# В мире
По материалам: ria.ru

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