Более миллиона человек спели "День Победы" на разных языках мира

Вадим Карасев

Более миллиона человек из 60 стран исполнили песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы" на своих родных языках. Об этом сообщает ТАСС.

Акция еще не завершилась - до 11 мая спеть песню на более чем 130 языках можно на сайте pobeda-2020.ru и диктантпобеды.рф.



"Более миллиона человек исполнили песню Давида Тухманова "День Победы" на родном языке. В акции "День Победы" на разных языках" приняли участие жители 60 стран мира. На многие языки она была переведена специально для этой акции, организатором которой выступил оргкомитет "Наша Победа", - говорится в сообщении.



"Результаты акции "День Победы" на разных языках" превзошли наши самые смелые ожидания. Более 1,1 млн человек в разных странах мира и во всех регионах России приняли участие в ней и исполнили песню на разных языках", - отметил координатор партийного проекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Так, впервые на грузинском языке 9 мая "День Победы" спела певица Диана Гурцкая. Песня впервые прозвучала и на армянском языке - "День Победы" исполнил солист Государственной академической капеллы Армении и Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна, лауреат международных конкурсов Артур Агаджанов.

Как сообщает ТАСС, в акции приняли участие жители многих стран мира. Так, "Волонтеры Победы" из Конго Шансель Мусаву и Дюк Мишель Нгебана вместе с международной командой добровольцев проекта спели "День Победы" на русском и французском языках.

