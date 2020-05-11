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Брэдли Купер и Ирина Шейк вместе отметили День матери

Брэдли Купер и Ирина Шейк вместе отметили День матери

Несмотря на расставание, 34-летняя Ирина Шейк и 45-летний Брэдли Купер сохранили хорошие отношения. О совместной опеке над трехлетней дочерью Леей они смогли договориться самостоятельно, не прибегая к помощи юристов и не обращаясь в суд: дочь они воспитывают вместе — когда Ирина на съемках, девочку забирает ее папа, и наоборот.

Ну а вчера, когда во многих странах отмечали День матери, актер решил лично поздравить бывшую возлюбленную с праздником — его заметили входящим в дом, где живет Шейк, в Нью-Йорке. Вероятно, праздник они отмечали дома в тихом семейном кругу и не стали выходить на улицу в связи с пандемией коронавируса (напомним, что Соединенные Штаты являются лидером в мире по числу зараженных).


Брэдли Купер и Ирина Шейк с дочерью Леей

После разрыва пару несколько раз видели вместе — так, в марте, еще до начала пандемии коронавируса, их заметили в одном из кафе Нью-Йорка.

После расставания с Купером Шейк практически не рассказывала о своих отношениях с актером, однако в интервью британскому Vogue она впервые прокомментировала разрыв с экс-возлюбленным.

Я думаю, что во все отношения, даже самые хорошие, мы привносим свои лучшие и худшие проявления — такова природа человека. Два отличных человека не обязательно будут прекрасной парой. Думаю, нам очень повезло испытать то, что было между нами, — сказала она.

Сейчас модель, по слухам, встречается с галеристом Вито Шнабелем, а вот Купер пока не давал повода заподозрить себя в новом романе.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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