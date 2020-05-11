Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах Саакашвили

Алексей Вольцев

После того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался от представления в Верховную раду кандидатуры осужденного на родине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам, беглому политику нашли другую политическую должность. Так, 7 мая глава Украины назначил грузинского политика председателем Исполнительного комитета реформ при президенте. Довольный экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области с новой позиции обещает Украине реформы и привлечение денежных средств на фоне глобального экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Лидеры правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» не скрыли недовольства данным фактом, а МИД страны вызвал в Тбилиси для консультаций своего посла на Украине. О том, каким будет «второе пришествие» Саакашвили на Украине, и как это отразится на дальнейшем развитии грузино-украинских отношений корреспондент ИА Newstes побеседовал с экспертами Гией Абашидзе и Арчилом Сихарулидзе.

Гия Абашидзе: Это большая ошибка, которую допустила администрация президента Украины при выборе кандидатуры Саакашвили. В украинской Раде сидят опытные политики, которые прекрасно знают криминальное прошлое Саакашвили, включая не одну его ошибку, допущенную на Украине. Исходя из этого, избранная народом Рада оказалась гораздо более проницательной, чем администрация президента Зеленского. Парламент Украины не утвердил его вице-премьером. Как мы и предполагали, это уже отразилось на отношениях между Тбилиси и Киевом. Они немного остынут, но окончательно не прекратятся. Анонсировали отзыв посол Грузии для консультаций, но Киев пока своего посла не отзывал. В то же время, добавим, что Саакашвили — временный председатель, его деятельность обречена на неудачу.

Арчил Сихарулидзе: Для меня неприемлемо то, что человек, который в моей стране осужден за несколько преступлений, назначается на какую-либо должность на Украине. Это плохо закончится для Украины, которая, к сожалению, так и не научилась, как нужно строить страну. Второй вопрос — это стратегическое союзничество. Если наше союзничество обусловлено российским фактором, то закроем глаза и будем дружить до тех пор, пока Россия будет для нас пугалом. Я не разделяю миф о том, что Грузия и Украина чуть ли не тысячелетние браться и стратегические союзники. Это просто не соответствует реальности. Наше стратегическое союзничество началось вместе с Саакашвили и Ющенко. Говорить о том, что украинцы — наши родные братья, нельзя, это не подтверждается историческими фактами. Для меня невообразимо, как может мой родной брат сказать, что мое правосудие его не волнует.

Кроме того, Саакашвили лоббируют группы интересов в Восточной Европе и США. Саакашвили изменил Конституцию Грузии, сформировал президентское правление, в котором парламент никаких функций не имел, но на Украине ему такого права никто не даст. На Украине вся власть находится в руках олигархов. Саакашвили не позволят искоренить коррупцию даже в низших слоях. Выяснилось, что в украинской элите вообще не считают нужным учитывать мнение Грузии в таких вопросах, где мнения между администрациями Грузии и Украины разошлись. Очень легко выступать в ООН и голосовать против России, для этого союзничество не требуется.

— Какими будут отношения между Грузией и Украиной на фоне назначения Саакашвили?

Гия Абашидзе: Думаю, отношения продолжатся, особенно в торгово-экономической сфере. Обеим странам придется сотрудничать в различных форматах, прежде всего в формате «Восточного партнерства» Евросоюза, и в других международных форумах. Хотя, наверное, пока Саакашвили будет занимать там какую-либо политическую должность, полноценных отношений между двумя странами не будет, особенно политических и на уровне исполнительной власти. Это не касается туризма. Между двумя странами может не быть официальных визитов, но в формате международных организаций мы останемся партнерами.

Арчил Сихарулидзе: Никакой перспективы у нас нет, я на это смотрю очень прагматично. Отношения между Грузией и Украиной были основаны на революционных взглядах и остались на том же уровне. Остальное — это просто инерция. Оказалось, что у нас проблема во взаимном уважении. После того, как Саакашвили ушел из власти и был назначен губернатором Одессы, между высшими должностными лицами Грузии и Украины встреч не было вообще. Был очень холодный период в наших отношениях. Я не удивлюсь, если такие холодные отношения продолжатся в течение следующих 7 лет. В то же время, не думаю, что Зеленский надолго останется на этой должности. Украина поражена тотальной коррупцией и интересами олигархов. С этой стороны, Украине действительно нужны реформы, но не от Зеленского и не с опытом Саакашвили.

— Как отразится украинская деятельность Саакашвили на внутренних делах Грузии?

Гия Абашидзе: Саакашвили будет сейчас не до внутренней политики Грузии, но, если он все же найдет для этого время, у Тбилиси есть официальное право второй раз поставить в повестке дня на международной арене вопрос о том, что гражданин иностранного государства вмешивается во внутреннюю политику Грузии. Это еще и вдобавок к тому, что он теперь уже является высокопоставленным должностным лицом на Украине. Из-за этого в очень неудобном положении окажется и Саакашвили, и президент Зеленский. Даже одного обращения к грузинским избирателям посредством официальной страницы в соцсети Facebook уже будет достаточно, чтобы у Тбилиси были основания для выражения протеста.

Арчил Сихарулидзе: Саакашвили — очень активный человек. Как революционер он обладает огромной энергией. Речь идет о том, насколько хорошо пойдут у него дела. Наша оппозиция обязательно использует обострение грузино-украинских отношений из-за Саакашвили, чтобы сказать, что у нас правительство пророссийское. Предвыборную кампанию в Грузии уже начали и оппозиция, и правительство. У оппозиции самый большой рычаг — Саакашвили. Разговоры же о новой экономической политике излишни, так же, как и заявления о членстве в НАТО и Евросоюзе. Мы поняли, что здесь речь идет не о желаниях.

— Что общего между Грузией и Украиной, и чем они отличаются друг от друга?

Гия Абашидзе: В отличие от Украины, Грузия успешно справляется с пандемией. Это открыто оценивают многие международные партнеры и выделяют нам финансовую помощь. У Украины очень много проблем. Не только из-за масштабов пандемии, но и исходя из масштабов коррупции. Там десятилетиями не проводилось реформ. Исходя из этого, ситуация там достаточно сложная. Почти в два раза упал рейтинг Зеленского, тогда как прошел лишь год с момента его избрания. Он старается вывести страну из пандемии без потерь, осуществить реформы, но интересно, сумеет ли Саакашвили принести Украине миллиарды от международных доноров, или он лишь популистски заявляет об этом.

На Украине велико влияние олигархов, почти на уровне феодалов. Их бизнес расцветает в украинских областях. У Саакашвили там большой оппонент в лице министра внутренних дел Арсена Авакова. Мы помним их столкновение, происшедшее несколько лет назад именно на заседании исполнительного комитета реформ, когда президентом был Порошенко. Интересной будет следующая встреча Авакова и Саакашвили.

Арчил Сихарулидзе: На Украине я был не раз, и хочу сказать, что там царит один настрой — всем надоела коррупция и насилие государства над обществом. Все хотят однажды проснуться так, чтобы правительство не обманывало их, а говорило правду, суд не отбрасывал, а защищал, а целью полиции не было бы задержание для того, чтобы получить премию. Разница между Украиной и Грузией еще и в том, что нам повезло: Грузия — маленькая страна.

Беседовала Шорена Папашвили