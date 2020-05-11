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Чешские СМИ назначили «русского шпиона-отравителя» из Россотрудничества

Чешские СМИ назначили «русского шпиона-отравителя» из Россотрудничества

Чешские СМИ активно раскручивают версию потенциального отравления мэра Праги Зденека Гржиба и старосты столичного 6-го района Ондржея Коларжа неким «русским агентом».

Портал seznamzpravy.cz даже назвал имя россиянина — это Андрей Викторович К., много лет проживающий в Чешской республике, а последние два года работающий на дипломатической должности. СМИ прямо в заголовке именует нашего соотечественника «русским шпионом» (без кавычек — ruský špion), утверждая, что у него нашли яд рицин, которым он якобы хотел отравить пражских чиновников, распорядившихся снести памятник маршалу Ивану Коневу.

Seznamzpravy не называет фамилию россиянина, но уточняет, что он возглавляет Российский центр науки и культуры в Праге. На сайте учреждения указано, что исполняющим обязанности руководителя представительства Россотрудничества является Андрей Викторович Кончаков.

Сам Кончаков в разговоре с корреспондентом Seznamzpravy заявил, что «это ошибка».

«Должно быть, это ошибка, я вёз в чемодане дезинфицирующее средство и конфеты», — сказал он.

ИА Newstes дополняет, что версия с ядом для чешских чиновников фактически является калькой «дела Скрипалей», где роль «Петрова и Боширова» теперь играет представитель Россотрудничества.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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